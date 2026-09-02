Buenas noticias en Texas: el anuncio del gobernador Abbott que otorgará más de US$2 millones en subvenciones

El gobernador Greg Abbott anunció un paquete de más de 2 millones de dólares para nueve instituciones públicas de educación superior de Texas. Los fondos ampliarán el acceso a materiales gratuitos para estudiantes de enfermería y programas de formación técnica.

Subvenciones educativas en Texas: montos, categorías y fechas

Según informó la oficina del gobernador de Texas, nueve instituciones recibirán las asignaciones del Programa de Subvenciones para Recursos Educativos Abiertos.

La iniciativa financia la creación y adopción de libros de texto y otros contenidos con licencias abiertas disponibles en la biblioteca digital OERTX.

Nueve instituciones recibirán asignaciones de US$15.000 o US$285.000 dentro del Programa de Subvenciones para Recursos Educativos Abiertos Instagram de Greg Abbott

La Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas explicó que el programa funciona mediante un proceso competitivo. El ciclo 2026-2028 está reservado para instituciones públicas de educación superior de Texas, con proyectos a cargo de docentes.

El organismo estableció dos categorías para este período: las Nursing OER Adoption Grants pueden alcanzar aproximadamente US$15.000 por proyecto y las Workforce OER Collaborator Grants pueden llegar a alrededor de US$285.000 cada una.

El período de ejecución comenzó el 1° de septiembre de 2026 y terminará el 31 de agosto de 2028. El programa permite adoptar, modificar, rediseñar o desarrollar cursos con recursos educativos abiertos.

Las nueve instituciones de Texas que reciben subvenciones del programa

La distribución informada alcanza un total de US$2,025 millones. KSAT detalló los montos para las nueve instituciones beneficiarias:

Alamo Community College District: US$285.000.

US$285.000. Collin County Community College District: US$285.000.

US$285.000. El Paso County Community College District: US$285.000.

US$285.000. Lamar Institute of Technology: US$285.000.

US$285.000. Lee College: US$285.000.

US$285.000. North Central Texas College: US$285.000.

US$285.000. Texas A&M University-Kingsville: US$15.000.

US$15.000. Texas State University: US$285.000.

US$285.000. West Texas A&M University: US$15.000.

El programa asistió a más de 33.000 estudiantes desde 2018 y permitió ahorrar unos US$3,5 millones en libros de texto Freepik

El plan se concentra en carreras y capacitaciones vinculadas con enfermería, ciberseguridad, tecnología eléctrica y negocios. “Estas subvenciones ampliarán el acceso a materiales de aprendizaje gratuitos para que la educación sea más asequible para los texanos”, afirmó Abbott.

El comisionado de Educación Superior de Texas, Wynn Rosser, también puso el foco en el gasto de libros y suministros.

“El programa de subvenciones ha reducido esos costos para miles de estudiantes texanos gracias a la continua expansión de la biblioteca en línea OERTX, que ofrece libros de texto y materiales de curso gratuitos”, señaló el funcionario.

Subvenciones de Texas: US$3,5 millones de ahorro para miles de estudiantes

El programa existe desde 2018 y, desde su creación, asistió a más de 33.000 estudiantes y produjo un ahorro estimado de US$3,5 millones en libros de texto. La Junta Coordinadora calculó un ahorro promedio cercano a US$105 por alumno.

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El programa se aplica dentro de la educación superior pública. En este caso, el foco está puesto en materiales que los alumnos pueden consultar sin pagar por libros comerciales.

Uno de los ejemplos corresponde a Alamo Colleges District. KSAT informó que esa institución utilizará el dinero para desarrollar materiales gratuitos destinados a cinco cursos de gestión empresarial con alta inscripción.

El canciller de Alamo Colleges District, Mike Flores, estimó que el proyecto permitirá ahorrar aproximadamente US$419.000 por año a los estudiantes. Los contenidos estarán disponibles sin costo desde el primer día de clase.

Por su parte, el Lamar Institute of Technology precisó que su asignación de US$285.000 financiará materiales para tres programas: certificado de ESL nivel 1, fundamentos y certificación para pilotos de drones, y fundamentos de inteligencia artificial.

Los estudiantes inscriptos en esos cursos recibirán los contenidos sin costo. La institución indicó que los recursos eliminarán la necesidad de comprar un libro de texto para esas materias.

Una vez terminados, los contenidos quedarán disponibles en OERTX. Otras instituciones podrán adoptar y adaptar esos materiales académicos para sus propios cursos.