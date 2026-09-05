Buenas noticias para Texas: Abbott anuncia subvenciones por US$ 1,7 millones para veteranos

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció la entrega de 1,7 millones de dólares en subvenciones del Fondo de Asistencia para Veteranos (FVA, por sus siglas en inglés) a seis organizaciones de la región del oeste del estado.

Abbott anuncia subvenciones por US$1,7 millones en asistencia financiera y de vivienda para veteranos

La asignación forma parte de la gira Grants Across Texas Tour (Subvenciones por todo Texas) de la Comisión de Veteranos estatal (TVC, por sus siglas en inglés) y se estima que beneficiará a aproximadamente 1800 excombatientes locales.

La Oficina de Abbott compartió detalles sobre la entrega de fondos a través de un comunicado de prensa publicado el jueves 3 de septiembre. En el texto, el gobernador destacó que estos fondos facilitarán a quienes sirvieron en las Fuerzas Armadas el acceso a servicios esenciales.

El gobernador Greg Abbott sostuvo que los fondos proporcionarán a los veteranos de Texas acceso a los servicios fundamentales @GovAbbottPress

“Texas honra los sacrificios de los veteranos que respondieron desinteresadamente al llamado del servicio”, declaró Abbott en primer lugar.

“Estas subvenciones del FVA brindarán a los valientes hombres y mujeres que sirvieron en las fuerzas armadas de nuestra nación acceso a los servicios esenciales que necesitan para prosperar en todo el oeste de Texas. Nuestro estado siempre apoyará a nuestros veteranos, a sus familias y su servicio a nuestro estado y a nuestro país”, sentenció.

Chip Osborne, director de Servicios para Veteranos de la TVC y veterano del Ejército, resaltó la labor de las organizaciones premiadas.

“Son reconocidas por marcar la diferencia en la vida de quienes sirvieron a nuestro país. El Paso y la región del oeste de Texas cuentan con una sólida comunidad militar y son el hogar de muchos veteranos. ¡Es maravilloso ver cómo la comunidad retribuye a quienes sirvieron!”, expresó.

Cómo es la distribución de los fondos en asistencia financiera y de vivienda en Texas

En esta ocasión, los recursos se destinaron a atender áreas críticas como la vivienda, el apoyo financiero de emergencia y el transporte:

Asistencia financiera y judicial: el Condado de El Paso recibirá US$400 mil para su Tribunal de Tratamiento para Veteranos (Veterans Treatment Court) y otros US$285 mil para asistencia financiera general.

el Condado de El Paso recibirá para su Tribunal de Tratamiento para Veteranos (Veterans Treatment Court) y otros para asistencia financiera general. Vivienda: los programas habitacionales recibirán un impulso mediante la iniciativa Housing for Texas Heroes. La Permian Basin Regional Planning Commission recibirá US$275 mil , mientras que el Condado de Jeff Davis recibirá US$200 mil bajo esta misma categoría.

los programas habitacionales recibirán un impulso mediante la iniciativa Housing for Texas Heroes. La Permian Basin Regional Planning Commission recibirá , mientras que el Condado de Jeff Davis recibirá bajo esta misma categoría. Salud mental y apoyo familiar: la organización Project Amistad contará con US$200 mil para ofrecer asesoramiento clínico (Clinical Counseling), y la Asociación Cristiana de Mujeres Jóvenes de El Paso (YWCA) dispondrá de US$200 mil para servicios de apoyo a familias y niños.

la organización Project Amistad contará con para ofrecer asesoramiento clínico (Clinical Counseling), y la Asociación Cristiana de Mujeres Jóvenes de El Paso (YWCA) dispondrá de para servicios de apoyo a familias y niños. Transporte: la Ciudad de El Paso recibirá US$140 mil para el fortalecimiento de servicios de transporte dedicados a los veteranos.

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Texas amplía la asistencia para veteranos con más de 190 subvenciones

El anuncio complementa un esfuerzo más amplio de la TVC, según remarcó la Oficina del Gobernador en el comunicado. En mayo de 2026, los comisionados de la agencia aprobaron 190 subvenciones por un total de más de US$40,8 millones para 160 organizaciones en todo Texas.

Las autoridades prevén que estas subvenciones proporcionen servicios directos a más de 125.600 veteranos, sus dependientes y cónyuges sobrevivientes en todo el Estado de la Estrella Solitaria.

Las subvenciones anunciadas por Abbott apoyan una amplia gama de servicios, que van desde asistencia financiera de emergencia hasta transporte y otros sectores @governorabbott

Asimismo, de acuerdo con el gobierno estatal, desde 2009 hasta el actual ciclo de subvenciones 2026-2027 se otorgaron más de US$400 millones en fondos a través de 1790 subvenciones FVA.

Las subvenciones del FVA apoyan una amplia gama de servicios, que van desde asistencia financiera de emergencia hasta transporte, servicios legales o de apoyo familiar, modificaciones de viviendas y apoyo económico para el alquiler y la hipoteca.

Por último, los veteranos que necesiten asistencia pueden encontrar organizaciones que presten asistencia en su área e información de contacto en el sitio web oficial del gobierno.