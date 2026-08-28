Capacitación laboral en Texas: Greg Abbott anuncia un fondo especial para enfermeras, maquinistas y técnicos de laboratorio

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció esta semana una inversión significativa destinada al desarrollo profesional de cientos de trabajadores en la región. El estado otorgó un subsidio de 489.624 dólares mediante el Fondo de Desarrollo de Habilidades (SDF) al Lamar State College Orange.

El fondo especial para entrenar trabajadores en Texas anunciado por Greg Abbott

El programa funciona en conjunto con tres empresas privadas del sector químico y energético: Arlanxeo, Chevron Phillips Chemical e Indorama Ventures. El objetivo central de esta iniciativa consiste en proporcionar instrucción personalizada a 241 trabajadores, tanto nuevos como actuales, para cubrir posiciones de alta demanda técnica.

Los perfiles incluyen:

especialistas en seguridad y lucha contra incendios

enfermeras

maquinistas

ingenieros químicos

técnicos de laboratorio

Durante el acto de presentación realizado en las instalaciones académicas, Abbott destacó la relevancia de esta alianza estratégica. “Nuestro estado siente orgullo por trabajar con instituciones educativas en todo Texas para fortalecer nuestra fuerza laboral y cumplir con las necesidades de una economía en pleno crecimiento”, sostuvo Abbott en un comunicado oficial difundido el 27 de agosto de 2026.

El gobernador enfatizó que estos recursos permiten que los ciudadanos adquieran conocimientos técnicos necesarios para progresar en sus carreras, mientras facilita a las compañías el acceso a empleados calificados que impulsen la productividad local.

El presidente de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (TWC), Joe Esparza, remarcó la importancia del modelo de colaboración público-privada: “La inversión en nuestra fuerza laboral mediante el Fondo de Desarrollo de Habilidades crea senderos hacia la prosperidad económica para los habitantes de Texas”.

El funcionario señaló que, gracias a este esquema, el centro de estudios y las empresas aliadas ofrecen una formación a medida que prepara a los individuos para empleos vitales en el mercado actual. En el evento participaron también el comisionado de la TWC, Alberto Treviño III, junto a representantes de las firmas involucradas y autoridades académicas del Lamar State College Orange.

Greg Abbott impulsa la formación de enfermeros Fotomontaje generado con IA

El antecedente del programa en Texas

El programa SDF constituye la herramienta principal del gobierno estatal para mejorar las capacidades del personal técnico y operativo. Desde su creación en 1996, esta iniciativa alcanzó a más de 5000 empleadores en todo el territorio texano.

Según datos proporcionados por el Gobierno de Texas, la gestión del fondo facilitó el entrenamiento o la creación de más de 446.000 puestos laborales a lo largo de tres décadas.

La estructura operativa del fondo colabora de forma estrecha con universidades técnicas, consejos de desarrollo laboral y el servicio de ingeniería de Texas A&M para diseñar planes de estudio innovadores.

De esta manera, el gobierno busca mitigar el déficit de perfiles especializados que enfrentan las empresas de diversos tamaños en el estado, asegurando un ciclo continuo de crecimiento económico y desarrollo profesional para la población activa que reside en las ciudades industriales del sudeste texano.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.