Claudia Sheinbaum habló de Gina Hinojosa y su triunfo en Texas: “Sentimiento del pueblo estadounidense”

Las reacciones tras los resultados de las elecciones en Estados Unidos de este 3 de noviembre no se hicieron esperar. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, celebró el triunfo de Gina Hinojosa como gobernadora electa de Texas. En su última conferencia de prensa, aseguró que el resultado refleja el “sentimiento del pueblo estadounidense”.

La reacción de Sheinbaum tras el triunfo de Hinojosa en Texas

Sheinbaum se refirió a la victoria de Hinojosa durante la “Mañanera del Pueblo” de este 4 de noviembre, la habitual conferencia de prensa matutina que la presidenta encabeza.

Sheinbaum habló de Gina Hinojosa y su triunfo en Texas: “Muestra un sentimiento del pueblo estadounidense”

Al ser consultada sobre los comicios electorales, señaló que los resultados demostraban el “sentimiento del pueblo estadounidense” y destacó como ejemplo el triunfo de Hinojosa y de Xavier Becerra, gobernador electo de California, de origen mexicano.

“Ambos tienen padres nacidos en México y mantienen un vínculo, tanto con sus estados como con los mexicanos”, sostuvo.

En ese contexto, Sheinbaum se mostró contenta por el reconocimiento de la comunidad mexicano-estadounidense en las elecciones del 3 de noviembre. “Nos da mucho gusto”, expresó.

El hito de Gina Hinojosa tras ganar las elecciones en Texas

Hinojosa venció al actual gobernador, Greg Abbott, con el 52,8% de los votos, según AP. Con este triunfo, se convirtió en la primera mujer de origen latino en asumir la gobernación de Texas. Asimismo, es la segunda demócrata en ocupar el cargo, antecedida por Ann Richards (1991-1995).

“Lo logramos”, dijo en su primer discurso como gobernadora electa. “Todo es más grande en Texas, incluso la sorpresa de esta victoria. Esta noche impresionamos al mundo y demostramos que todo es posible”.

Hinojosa nació el 8 de diciembre de 1973 en Rio Grande Valley, Texas. Creció en Brownsville y obtuvo su título de abogado en la Universidad George Washington, según consignó en su biografía oficial.

En 2017, Hinojosa asumió una banca en la Cámara de Representantes de Texas, donde se convirtió en una de las voces más críticas contra la administración de Abbott.

Las propuestas migratorias de Gina Hinojosa

La demócrata mantiene una postura central sobre las redadas coordinadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En una entrevista con Politico a fines de septiembre, afirmó que la aplicación de las leyes migratorias debía cumplir con estándares básicos de seguridad, como el uso obligatorio de cámaras corporales, cámaras en patrullas, así como la identificación clara de los agentes durante las redadas.

Asimismo, aclaró que la abolición de la agencia era un asunto de carácter federal que estaba fuera de la jurisdicción de Texas. “No es algo sobre lo que un gobernador tenga voz ni voto [en relación con la abolición del ICE]. Ni siquiera lo he considerado, pero lo que sí voy a decir es que lo que pasa ahora con los operativos es inaceptable y nos hace a todos menos seguros”, dijo.