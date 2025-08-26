Es oficial: Greg Abbott reveló su futuro político en Texas y la posibilidad de competir por la presidencia de EE.UU.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, confirmó en un acto en la localidad de Ingram que volverá a postularse en 2026 en busca de un cuarto mandato en el estado, lo que despeja de manera definitiva las especulaciones que lo colocaban como un posible aspirante presidencial en 2028. La declaración tuvo lugar en medio de una jornada en la que entregó ayuda económica a familias de Hill Country afectadas por las devastadoras inundaciones del pasado 4 de julio.

El anuncio de Abbott desde Ingram: irá en busca de la reelección en Texas

Abbott eligió un escenario cargado de simbolismo para confirmar su futuro político. Durante una visita a la región de Kerrville, epicentro de los daños por las recientes inundaciones, entregó cheques de 25.000 dólares a familias que perdieron todo en la catástrofe. Los fondos, recaudados de manera privada y no provenientes de recursos estatales, se sumaron a la asistencia oficial que, según detalló, ya había alcanzado los US$200 millones, con la previsión de otros US$300 millones en curso.

En ese contexto, el gobernador despejó dudas sobre sus planes electorales: “Estoy pensando en ayudar a la gente de esta zona, en acompañar a mis compatriotas texanos. Pero sí, me postularé nuevamente para gobernador en 2026”, expresó ante los asistentes, según recogió la cadena local News 4.

Al mismo tiempo que reafirmó su continuidad en Texas, Abbott cortó de raíz los rumores sobre una eventual candidatura presidencial. El dirigente republicano aclaró que su prioridad está puesta en los problemas internos del estado y no en una campaña nacional.

“Quiero asegurarme de que tengan apoyo aquí, de que no tengan que salir a buscarlo ni pagarlo. Está disponible constantemente mientras atraviesan el proceso de reconstruir sus vidas”, señaló en referencia a las familias damnificadas por el desastre natural.

Abbott asumió el cargo de gobernador en 2015 y el año que viene buscará la reelección por cuarto mandato Alex Brandon - AP

La carrera política de Greg Abbott en Texas, donde buscará su cuarto mandato

Greg Abbott se convirtió en 2014 en el 48º gobernador de Texas, tras imponerse en las elecciones que sucedieron a la gestión de Rick Perry. Desde entonces, consolidó su poder con dos reelecciones consecutivas: en 2018 y en 2022, cuando derrotó al demócrata Beto O’Rourke con una amplia diferencia.

Asimismo, su carrera política estuvo ligada de manera estrecha al ámbito judicial. Fue el fiscal general número 50 del estado, un cargo que ejerció por más tiempo que cualquier otro en la historia de Texas. También ocupó un asiento en la Corte Suprema estatal y sirvió como juez en el Distrito del Condado de Harris.

¿Cuántos mandatos puede tener un gobernador en Texas?

La Constitución de Texas, redactada en 1876, no establece límites de mandato para los cargos estatales electivos. Eso significa que tanto el gobernador como el vicegobernador, el fiscal general y los legisladores pueden postularse a la reelección de manera indefinida, siempre que cuenten con el apoyo de los votantes.

Mientras la Constitución nacional limita los mandatos presidenciales, la de Texas permite que la gobernación sea indefinida X (@GregAbbott_TX)

El Artículo 4 de la Carta Magna texana define que el gobernador es elegido por un período de cuatro años -modificación introducida en 1972, ya que antes el mandato era de dos años-, pero no incluye ningún apartado que limite la cantidad de veces que puede ser reelegido.

De ese modo, Abbott, en el cargo desde 2015, tiene vía libre para seguir en la búsqueda de renovaciones mientras mantenga el respaldo en las urnas.

El diseño institucional de Texas lo diferencia de la Constitución de Estados Unidos, que con la Enmienda 22 restringe al presidente a un máximo de dos períodos.