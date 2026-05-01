Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el sábado 2 de mayo la temperatura rondará entre 63 y 83 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 30%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 13 a 16 mph. La dirección será Nornoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Brownsville



Velocidad y dirección del viento : 13 a 16 mph, Nornoreste

: 13 a 16 mph, Nornoreste Probabilidad de precipitación : 30%

: 30% Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Brownsville, Texas

El sábado 2 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 16 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 25%.

El domingo 3 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.