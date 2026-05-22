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Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el sábado 23 de mayo la temperatura rondará entre 77 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 48%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 14 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Brownsville

  • Velocidad y dirección del viento: 7 a 14 mph, Sursureste
  • Probabilidad de precipitación: 48%
  • Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Brownsville, Texas

El sábado 23 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.

El domingo 24 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 59%.
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