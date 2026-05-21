Freno a Greg Abbott: qué se sabe de la demanda que buscaba destituir a representantes demócratas en Texas
Los legisladores estatales habían intentado impedir la reforma del mapa electoral el año pasado; los republicanos argumentaron que la acción constituía un abandono de deberes que ameritaba declarar sus escaños vacantes
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El gobernador Greg Abbott sufrió un revés por parte de la Corte Suprema de Texas, que rechazó su petición para destituir a un grupo de representantes estatales demócratas. El conflicto surgió cuando los legisladores abandonaron la jurisdicción el año pasado con el fin de impedir una votación sobre el rediseño de distritos electorales. La sentencia permite que los legisladores señalados permanezcan en sus cargos y deja sin efecto, por ahora, el intento de declarar vacantes sus bancas.
La petición de Greg Abbott contra legisladores demócratas por el mapa electoral de Texas
Nueve meses después del rediseño de los mapas electorales, la controversia aún persiste. El caso sumó un nuevo giro el viernes de la semana pasada, cuando el Tribunal Supremo dictaminó en contra de las peticiones impulsadas por el gobernador republicano y el fiscal general estatal Ken Paxton.
El objetivo de la petición era remover de sus cargos a los legisladores demócratas que rompieron el quorum en agosto pasado. Entre los apuntados figuraba Gene Wu (D-Houston), informó The Texas Tribune.
En la demanda, presentada en agosto, Abbott había escrito que “el futuro de Texas está en juego”. Asimismo, sostuvo: “Si una pequeña fracción de legisladores recalcitrantes decide agotar el tiempo hoy, pueden hacerlo en cualquier sesión ordinaria o extraordinaria, llevando potencialmente al estado a la bancarrota”.
En su dictamen, el presidente del Tribunal Supremo, Jimmy Blacklock, republicano y antiguo asesor de Abbott, citó precedentes de cortes que “han reconocido uniformemente que no les corresponde resolver las disputas entre los otros dos poderes”.
Por qué los demócratas de Texas rompieron el quorum durante la pelea por la redistribución electoral
La polémica se remonta al quiebre de quorum por la redistribución de distritos electorales, que surgió bajo la presión del presidente Donald Trump con el objetivo de consolidar la ajustada mayoría del partido en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El rediseño buscaba favorecer a los republicanos con hasta cinco escaños adicionales en Texas.
Como reacción, en agosto, más de 50 representantes demócratas de la Cámara estatal salieron de Texas para bloquear la legislación. Los legisladores calificaron la maniobra como una estrategia partidista para acaparar el poder y reducir la influencia de votantes afroamericanos e hispanos.
Pese a las críticas demócratas, la Legislatura estatal aprobó el mapa poco después del regreso de los funcionarios. Por su parte, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió su utilización para las elecciones de mitad de mandato.
Aunque no fueron destituidos, antes del fallo reciente, la Cámara de Representantes de Texas impuso multas de 8000 dólares para los miembros que se ausentaron en protesta. De acuerdo con The New York Times, los legisladores también se vieron sujetos a retención de pagos y órdenes de arresto civil.
Qué dijeron Gene Wu, Abbott y los demócratas tras el fallo de la Corte Suprema de Texas
El viernes, tras conocer la determinación del tribunal, Wu celebró la decisión mediante un comunicado. “Hoy, la Corte Suprema, controlada por los republicanos, dijo ‘no’. La Constitución no permite que un gobernador anule las decisiones de los votantes cuando estas le resultan inconvenientes”, expresó, citado por The Texas Tribune.
En esa línea, la cuenta oficial del Partido Demócrata de la Cámara de Representantes estatal escribió: “Abbott y Paxton pidieron a la Corte Suprema de Texas que expulsara a los demócratas electos de sus cargos porque no lo ayudaríamos a manipular el mapa para Donald Trump. Hoy, ganamos. No vamos a ninguna parte”.
Desde su lugar, el portavoz de Abbott, Andrew Mahaleris, remarcó que “ningún funcionario electo tiene derecho a abandonar sus funciones, huir del estado y paralizar los asuntos públicos”. Luego, advirtió: “Si los demócratas vuelven a abandonar sus cargos, el gobernador los llevará de nuevo ante la Corte Suprema de Texas”.
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