Espionaje en Texas: Ken Paxton demanda a Netflix por recolectar datos
El fiscal general asegura que la plataforma de streaming está diseñada para “manipular a los usuarios”; qué dice la denuncia oficial
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El fiscal general de Texas Ken Paxton anunció una demanda contra Netflix por vigilancia ilegal y prácticas engañosas relacionadas con la recopilación de datos de los usuarios.
Qué se sabe de la denuncia de Ken Paxton a Netflix
La noticia fue confirmada por Paxton el pasado 12 de mayo. A través de un comunicado de prensa, señaló que la plataforma de streaming graba y monetiza millones de conductas efectuadas por el usuario en su interfaz.
“Netflix ha creado un programa de vigilancia diseñado para recopilar de manera ilegal y lucrarse con los datos personales de los texanos sin su consentimiento”, dijo el fiscal.
La denuncia establece que la compañía rastrea hábitos de preferencia, dispositivos asociados a la cuenta y otros datos de “comportamiento sensibles” para crear perfiles de consumidores detallados que luego se venden, lo que genera a la empresa miles de millones de dólares de manera anual.
“Netflix no es la plataforma libre de anuncios y amigable para niños que dice ser. Ha engañado a los consumidores mientras explotaba sus datos privados para obtener miles de millones de dólares. Trabajaré para proteger a las familias de Texas de las prácticas engañosas de las grandes empresas tecnológicas”, señaló.
Netflix rechazó las acusaciones. En un comunicado, un vocero de la compañía afirmó que la demanda “carece de mérito y se basa en información inexacta y distorsionada”, y que la empresa cumple con las leyes de privacidad en todos los territorios donde opera.
El diseño “adictivo de la plataforma”
Otro de los elementos que presentó la denuncia del fiscal general de Texas es el diseño de Netflix. Un ejemplo que se cita es la función de la reproducción automática (autoplay, en inglés), la cual crea un flujo continuo de contenido diseñado para mantener a los usuarios más tiempo en la plataforma.
Debido a esta estructura y recolección de datos, la demanda alega que Netflix normaliza y celebra el consumo excesivo de contenido para generar más señales de comportamiento que luego puede monetizar.
“La plataforma acumula los datos de comportamiento necesarios para vender publicidad bajo la promesa de ser un producto seguro para niños”, remarca la denuncia.
Qué solicita la fiscalía de Texas
La querella prevé tres peticiones contra la plataforma de streaming. Entre ellas se encuentran:
- Sanciones económicas: multas civiles de hasta US$10.000 por cada violación de la ley DTPA.
- Orden de “limpieza”: prevé eliminar todos los datos recopilados de manera “engañosa”.
- Cambios en la plataforma: exige que se desactive el “autoplay” en los perfiles infantiles y obtenga consentimiento explícito e informado antes de usar datos para publicidad.
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