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Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de julio
Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de julio Gobierno de Westlake

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el sábado 11 de julio la temperatura rondará entre 80 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 11%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 15 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Brownsville

  • Velocidad y dirección del viento: 8 a 15 mph, Sureste
  • Probabilidad de precipitación: 11%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El sábado 11 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El domingo 12 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 16%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El lunes 13 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El martes 14 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 15 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El jueves 16 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El viernes 17 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
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