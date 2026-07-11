Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el sábado 11 de julio la temperatura rondará entre 80 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 11%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 15 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Brownsville
- Velocidad y dirección del viento: 8 a 15 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 11%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas
El sábado 11 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El domingo 12 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El lunes 13 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.
El martes 14 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El miércoles 15 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El jueves 16 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El viernes 17 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
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