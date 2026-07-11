Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de julio

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el sábado 11 de julio la temperatura rondará entre 80 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 11%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 15 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Brownsville



Velocidad y dirección del viento : 8 a 15 mph, Sureste

: 8 a 15 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 11%

: 11% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El sábado 11 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El domingo 12 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El lunes 13 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El martes 14 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 15 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El jueves 16 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El viernes 17 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.