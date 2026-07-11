La llamativa especie marina que invade las playas de Texas en pleno Mundial 2026

Mientras el Mundial 2026 sigue adelante y las personas disfrutan del verano en Texas, surgió una preocupación. Medusas invasoras de gran tamaño aparecieron en la arena y especialistas advierten que su expansión podría continuar a lo largo de la costa.

Invasión de medusas australianas en las playas de Texas

A lo largo de la costa central de Texas aparecieron decenas de ejemplares de la medusa australiana de manchas blancas. Algunas son casi cristalinas y otras muestran tonalidades marrones o azules.

Datos de las medusas australianas de manchas blancas que invaden las playas de Texas.

En una entrevista que Jace Tunnell, director de participación comunitaria del Instituto de Investigación Harte, brindó a Chron, explicó que los avistamientos se presentaron a lo largo de la costa cerca de Corpus Christi, desde el Parque Nacional Padre Island hacia el norte, hasta la isla Matagorda.

En opinión del especialista, debido a la manera en que se mueven las corrientes en el Golfo, las medusas continuarán su llegada a gran parte de la costa de Texas, incluida la zona norte y también Galveston.

Tunnell dijo que la presencia de estos animales marinos llamó su atención debido a que el verano pasado se los observó, pero ahora pueden encontrarse por decenas. De hecho, el Instituto de Especies Invasoras de Texas informó que las medusas aparecieron en grupos cada vez más grandes y densos en los últimos años.

Así son las medusas invasoras australianas que llegaron a Texas

De acuerdo con Chron, las medusas australianas de manchas blancas son originarias del Pacífico occidental y su nombre científico es Phyllorhiza punctata, que hace referencia a las pequeñas manchas reflectantes que cubren sus campanas redondeadas.

Las medusas australianas de manchas blancas no son peligrosas, pero se recomienda tener precauciones Academia de Ciencias de California

Por lo general, este tipo de medusas mide entre 45 y 50 centímetros de diámetro, aunque las que habitan en las aguas del Golfo pueden superar los 60 centímetros. A pesar de que se trata de una especie del mar, el viento, las olas, las mareas y las corrientes artificiales las llevan hacia la playa.

La especie fue documentada por primera vez en el Golfo de México a principios de la década de los 2000. Los especialistas creen que llegaron hasta allí por accidente a través de buques de carga.

La especie de medusas que invade Texas no es peligrosa

A pesar de su tamaño, las medusas australianas de manchas blancas se consideran inofensivas para los humanos. Según Chron, su picadura es leve y suele pasar desapercibida.

Las medusas australianas se volvieron una especie invasora en Texas Wikimedia

Tunnell compartió que cuando las tocó no sintió ningún dolor. A pesar de eso, recomendó no tocarlas y advirtió que lo mejor es no manipular ninguna medusa hasta estar seguro de la especie a la que corresponde.

El consejo del especialista, como ocurre con cualquier otra medusa, es solo observarlas. Tunnell añadió que así sirven de alimento para los carroñeros y con el tiempo devuelven nutrientes al ecosistema.

De todos modos, la presencia de estas medusas genera preocupación, ya que tiene un posible impacto negativo en los ecosistemas costeros de Texas. Esto se debe a que consumen grandes cantidades de plancton y otros organismos diminutos, lo que podría afectar a los camarones y los peces jóvenes de la zona.