LA NACION

Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de junio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de junio
Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de junio Britannica

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el sábado 20 de junio la temperatura rondará entre 82 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 14 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Brownsville

  • Velocidad y dirección del viento: 14 mph, Sureste
  • Probabilidad de precipitación: 3%
  • Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El sábado 20 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El domingo 21 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El lunes 22 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.

El martes 23 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El miércoles 24 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El jueves 25 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 26 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
LA NACION
Más leídas
  1. El impresionante pelotazo que recibió Francisco Cerúndolo en el césped inglés, donde es semifinalista
    1

    Francisco Cerúndolo recibió un terrible pelotazo en la red, pero ganó y es semifinalista sobre el césped de Queens

  2. Yanina Latorre reveló lo que la mamá de Messi le respondió a Florencia Peña tras sus disculpas públicas
    2

    Yanina Latorre reveló lo que la mamá de Lionel Messi le respondió a Florencia Peña tras sus disculpas públicas

  3. Un cultivo impensado hasta hace poco por sus características apunta a ser un éxito en una provincia
    3

    “Emprendimiento único”: un cultivo impensado hasta hace poco por sus características apunta a ser un éxito en una provincia

  4. Un militar retirado quiso atacar a su expareja, le disparó a un hombre que intentó ayudarla y se mató
    4

    Un militar retirado quiso atacar a su expareja, le disparó a un hombre que intentó ayudarla y se mató