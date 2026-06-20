Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de junio

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el sábado 20 de junio la temperatura rondará entre 82 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 14 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Brownsville



Velocidad y dirección del viento : 14 mph, Sureste

: 14 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 3%

: 3% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El sábado 20 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El domingo 21 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El lunes 22 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.

El martes 23 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El miércoles 24 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El jueves 25 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 26 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.