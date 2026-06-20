Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el sábado 20 de junio la temperatura rondará entre 82 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 3%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 14 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Brownsville
- Velocidad y dirección del viento: 14 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 3%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas
El sábado 20 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.
El domingo 21 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El lunes 22 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
El martes 23 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El miércoles 24 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El jueves 25 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El viernes 26 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
LA NACION
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