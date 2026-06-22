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Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de junio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 22 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de junio
Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de junio Gobierno de Westlake

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el lunes 22 de junio la temperatura rondará entre 82 y 95 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 18 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Brownsville

  • Velocidad y dirección del viento: 15 a 18 mph, Sursureste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El lunes 22 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 18 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El martes 23 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El miércoles 24 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 25 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 26 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 27 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 28 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 16 a 20 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 16 a 20 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
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