Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de junio

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el lunes 22 de junio la temperatura rondará entre 82 y 95 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 18 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Brownsville



Velocidad y dirección del viento : 15 a 18 mph, Sursureste

: 15 a 18 mph, Sursureste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El lunes 22 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 18 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El martes 23 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El miércoles 24 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 25 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 26 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 27 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 28 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 16 a 20 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 16 a 20 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.