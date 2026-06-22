Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 22 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el lunes 22 de junio la temperatura rondará entre 82 y 95 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 18 mph. La dirección será Sursureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Brownsville
- Velocidad y dirección del viento: 15 a 18 mph, Sursureste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas
El lunes 22 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 18 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El martes 23 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El miércoles 24 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El jueves 25 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 26 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 27 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 28 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 16 a 20 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 16 a 20 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
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