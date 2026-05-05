Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 5 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el martes 5 de mayo la temperatura rondará entre 77 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 12 a 20 mph. La dirección será Sursureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Brownsville
- Velocidad y dirección del viento: 12 a 20 mph, Sursureste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas
El martes 5 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 20 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 18 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El miércoles 6 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 18 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El jueves 7 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.
El viernes 8 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.
El sábado 9 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 17%.
El domingo 10 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El lunes 11 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.
LA NACION
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