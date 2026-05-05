Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de mayo

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el martes 5 de mayo la temperatura rondará entre 77 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 12 a 20 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Brownsville



Velocidad y dirección del viento : 12 a 20 mph, Sursureste

: 12 a 20 mph, Sursureste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El martes 5 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 20 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 18 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 6 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 18 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El jueves 7 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.

El viernes 8 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 47%.

: 47%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.

El sábado 9 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 17%.

El domingo 10 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El lunes 11 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.