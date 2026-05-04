Ante el clima severo, Greg Abbott renueva la declaración de desastre en mayo 2026 y suma a un nuevo condado

En el inicio de mayo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, hizo una actualización de la declaración de desastre en la región. Bajo el marco de esta acción, incluyó al condado de Palo Pinto en los protocolos de asistencia por el paso de fuertes tormentas.

Las tormentas en el norte de Texas que generaron la declaración de desastre en Palo Pinto

El clima hostil en el norte de Texas se originó a mediados del mes pasado. Según los registros de la oficina del gobernador, las lluvias y los vientos comenzaron el 24 de abril y tres días después se ejecutó la declaración de desastre para activar los protocolos previstos de asistencia a la población.

En el texto oficial del mandato, se mencionó la presencia de “fuertes lluvias, inundaciones repentinas, ráfagas de viento peligrosas, granizo grande y tornados”. Estos hechos causaron daños en la propiedad y riesgos para la vida en las comunidades de Lamar, Parker y Wise.

Cómo fue la renovación de la declaración de desastre en Texas

La decisión del gobernador el pasado 1° de mayo consistió en renovar los términos de su declaración y expandir su alcance. El gobierno de Abbott agregó a Palo Pinto a la lista de condados afectados y no se descartó la posibilidad de sumar más puntos del territorio texano al documento si la situación de seguridad lo requiere.

A través de un comunicado oficial, el mandatario republicano expresó: “Texas monitorea de cerca a todas las comunidades afectadas por las fuertes tormentas de esta semana”.

En primera instancia, la declaración de Abbott incluía a los condados de Lamar, Parker y Wise Instagram @governorabbott

En qué consiste la declaración de desastre de Abbott

La activación de la declaración de desastre aprobó el despliegue masivo de personal y de equipos de ayuda en Texas. Además, el gobernador autorizó el uso de todos los suministros del estado para gestionar la crisis.

Abbott manifestó en su comunicado: “Al actualizar esta declaración de desastre, los equipos de primera respuesta y de gestión de emergencias pueden desplegar rápidamente recursos adicionales y asistencia a las áreas afectadas”.

El sustento de la ley para la medida se encuentra en el código del gobierno de Texas, el cual cita la facultad del gobernador bajo la sección 418.014 para la emisión de mandatos de este tipo. Asimismo, el documento ordena la suspensión de estatutos y de reglas de agencias que puedan representar un obstáculo para las tareas de socorro.

La implementación del servicio Istat para ayudar a los condados de Texas afectados

Para la gestión de los daños, el gobierno utiliza el Individual State of Texas Assessment Tool (Istat), mediante el cual las personas afectadas en sus casas o negocios pueden realizar un reporte de los hechos en la red de la División de Gestión de Emergencias.

La herramienta Individual State of Texas Assessment Tool es clave para ayudar a las comunidades afectadas Instagram @governorabbott

El informe de la población permite que los oficiales comprendan el nivel de impacto de los vientos y el agua en cada sector, lo que facilita el desarrollo de planes de contención.

Por otra parte, los datos sirven también para verificar si la zona cumple con los requisitos para el acceso a fondos de asistencia en caso de desastre. El proceso de evaluación por parte de los equipos ya está en marcha en las comunidades del norte de Texas.