LA NACION

Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de julio
Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de julio Britannica

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el jueves 9 de julio la temperatura rondará entre 81 y 95 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 5%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 15 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Brownsville

  • Velocidad y dirección del viento: 7 a 15 mph, Sureste
  • Probabilidad de precipitación: 5%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El jueves 9 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El viernes 10 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.

El sábado 11 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 22%.

El domingo 12 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El lunes 13 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El martes 14 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El miércoles 15 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
LA NACION
Más leídas
  1. El detalle de todas las jugadas polémicas (y el penal para Argentina que nadie vio)
    1

    Egipto no tiene razón: el detalle de todas las jugadas polémicas

  2. Sheinbaum cruzó a Feinmann tras las críticas a los mexicanos
    2

    Sheinbaum cruzó a Feinmann tras las críticas del periodista a los mexicanos: “Es indignante”

  3. Franco Armani se va de River: ¿cuál será su próximo destino?
    3

    Franco Armani se va de River: continuaría su carrera en Atlético Nacional

  4. El emotivo mensaje del papá de Lucas Gámez tras la muerte de su hijo
    4

    El emotivo mensaje del papá de Lucas Gámez tras la muerte de su hijo: “Lo alcanzo esta terrible tragedia”