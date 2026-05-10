Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 11 de mayo al 15 de mayo

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el lunes 11 de mayo la temperatura rondará entre 74 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 9%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 13 mph. La dirección será Nornoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Brownsville



Velocidad y dirección del viento : 3 a 13 mph, Nornoreste

: 3 a 13 mph, Nornoreste Probabilidad de precipitación : 9%

: 9% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El lunes 11 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El martes 12 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El miércoles 13 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El jueves 14 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 15 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.