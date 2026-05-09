Preocupación en Texas: el fenómeno natural que podría opacar Memorial Day el lunes 25 de mayo

El mal tiempo en Texas podría afectar las actividades en la antesala del Día de los Caídos (en inglés, Memorial Day), que está fijado para el último lunes de mayo que este año es el lunes 25. En la zona de la costa y en el norte del territorio, la presencia de fenómenos naturales severos podría alterar los planes de los residentes y los turistas que se acerquen a los festejos.

La acumulación de sargazo en las playas de la costa en Texas

Las playas de Galveston sufrirían el arribo de sargazo en cantidades que superan los registros habituales, según Chron. Este evento está proyectado justo en el momento en que varios turistas se aproximarán a la isla por el feriado del Día de los Caídos.

El sargazo consiste en un tipo de alga marina flotante que se acumula en las líneas de la marea y desprende un olor. El director de comunicaciones de Visit Galveston, Chris Stanley, afirmó en diálogo con Chron: “Las algas son una molestia para los bañistas, pero no es algo que deba impedir que la gente vaya a la playa”.

La llegada de sargazo a las playas de Galveston y el pronóstico de tormentas en el área de Dallas-Fort Worth generan preocupación entre las autoridades y los meteorólogos. Stanley mencionó que existen opciones de recreación en la isla que no dependen del estado de la arena.

Por su parte, el jefe de la patrulla de la playa de Galveston, Austin Kirwin, comparó la presencia del alga con la llegada de medusas y señaló: “Esto no cambia nuestra forma de operar”.

Las playas de Galveston podrían recibir la llegada de sargazo Unsplash

Función del sargazo en el ecosistema marino

A pesar de las molestias para los turistas, el sargazo cumple una función en el entorno de la costa. Las masas de algas sirven de refugio para especies como camarones, caballitos de mar y cangrejos. Las autoridades de la isla optan por no retirar el material a menos que la cantidad supere un límite de acumulación establecido por los protocolos.

Riesgo de tormentas en el norte y centro de Texas: otra problema antes de Memorial Day

Por otra parte, el norte de Texas enfrenta un cambio en las condiciones de la atmósfera al inicio del mes de mayo. El lunes comenzó con temperaturas entre los 50 y 60°F (10° y 15°C). Sin embargo, el equipo meteorológico de CBS declaró el martes como un “día de alerta meteorológica” debido al riesgo de tormentas.

La formación de una línea seca al oeste y el avance de un frente desde el norte son los factores que determinan el pronóstico de los eventos. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en ingles) indicó que la posibilidad de tormentas con viento y granizo se extiende desde el este de Texas hasta Alabama.

Más allá de las algas, el clima no sería el ideal en la previa del Día de los Caídos Unsplash

Registro de temperaturas y vientos en las ciudades texanas

La oficina del NWS en Houston y Galveston proporciona datos sobre las condiciones climáticas en diversas localidades del estado el lunes al mediodía, a 20 días del Día de los Caídos.