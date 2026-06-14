Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 15 de junio al 19 de junio

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el lunes 15 de junio la temperatura rondará entre 78 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 73%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 12 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Brownsville



Velocidad y dirección del viento : 8 a 12 mph, Sursureste

: 8 a 12 mph, Sursureste Probabilidad de precipitación : 73%

: 73% Pronóstico: probables chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El lunes 15 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 73%.

: 73%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 59%.

El martes 16 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 63%.

: 63%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.

El miércoles 17 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.

El jueves 18 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 18 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.

Juneteenth 19 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 18 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.