Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 4 de mayo al 8 de mayo

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el lunes 4 de mayo la temperatura rondará entre 71 y 83 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 12 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Brownsville



Velocidad y dirección del viento : 1 a 12 mph, Sureste

: 1 a 12 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 3%

: 3% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El lunes 4 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 5 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 18 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El miércoles 6 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El jueves 7 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.

El viernes 8 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.