Cinco de Mayo en Houston: concurso de tacos gratis, ballet folklórico y mariachis en vivo este martes 5

El Cinco de Mayo se celebra en Houston, Texas, con una agenda que incluye concursos gastronómicos, espectáculos de danza, música en vivo y encuentros comunitarios en distintos espacios, con actividades que se extienden hasta el 7 de mayo. En Estados Unidos, esta fecha se consolidó como una expresión de orgullo cultural y conmemoración de la herencia mexicana.

¿Qué se conmemora el Cinco de Mayo y cuál es su origen?

Este día se festeja en honor a la victoria del ejército mexicano sobre las fuerzas francesas de Napoleón III en 1862, durante la Batalla de Puebla, de acuerdo con la Enciclopedia Británica. La conmemoración recuerda ese episodio liderado por el general Ignacio Zaragoza.

En Estados Unidos, la fecha se consolidó como una expresión de orgullo cultural y herencia mexicana Magnific

El origen del enfrentamiento se vincula con la decisión del gobierno mexicano de suspender temporalmente el pago de su deuda externa en 1861, lo que motivó la intervención de potencias europeas como Inglaterra, España y Francia. Mientras los dos primeros países se retiraron, el último mantuvo la invasión con el objetivo de establecer una monarquía bajo el mando de Maximiliano de Austria.

En ese contexto, el 5 de mayo de 1862, un ejército mexicano integrado en gran parte por mestizos y pueblos indígenas enfrentó a tropas francesas mejor equipadas en la ciudad de Puebla. A pesar de la desventaja, las fuerzas mexicanas lograron imponerse en la batalla.

Aunque el conflicto continuó durante varios años y las tropas francesas no se retiraron hasta 1867, la victoria en Puebla adquirió un valor simbólico como expresión de resistencia frente a la intervención extranjera.

Actividades del Museo de los Niños de Houston

El Museo de los Niños de Houston realizará su Celebración del Cinco de Mayo el jueves 7, de 9 a 20 (hora local). El evento está dirigido a todas las edades e incluye espectáculos gratuitos, talleres y actividades.

Entre las propuestas figura el taller de cascarones, huevos de colores rellenos de confeti. La actividad se realizará cada hora en punto, de 15 a 18 (hora local), en Kaleidoscope, con límite de 15 participantes por sesión y para mayores de cinco años.

A su vez, Las Américas Ballet Folklórico se presentará a las 18.30 en el Auditorio Brown del museo. El grupo honra la cultura hispana a través de la danza. Durante todo el día, el anexo Chevron Maker tendrá una actividad práctica para crear piñatas o maracas coloridas.

Las celebraciones en restaurantes y bares de Houston

Teotihuacan Mexican Cafe anunció una festividad con música en vivo, DJ, ballet folklórico y caballos danzantes. Las festividades comienzan a las 17 (hora local) en el local ubicado en 1511 Airline, Houston, TX 77009.

El Cinco de Mayo conmemora la victoria del ejército mexicano sobre Francia en la Batalla de Puebla de 1862 Magnific

A su vez, el Cadillac Bar on Shepherd invitó a la comunidad a una fiesta al aire libre con un concurso para comer tacos desde las 19. El evento será gratuito e incluirá una banda de mariachi y un DJ en vivo.

La fiesta automovilística en Tomball Parkway

Houston Car Culture organiza una fiesta desde el martes 5 de mayo a las 15 hasta el miércoles 6 a las 00. El encuentro será a 33 millas (53 kilómetros) de la ciudad en 24628 Tomball Parkway, Tomball.

Se trata de una actividad vinculada con la cultura automovilística de la ciudad. La entrada cuesta US$7,77 para adultos y US$5,46 para niños, con cargos e impuestos incluidos.