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Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 6 de julio al 10 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 6 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 6 de julio al 10 de julio
Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 6 de julio al 10 de julio Foto Google Maps

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el lunes 6 de julio la temperatura rondará entre 80 y 95 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 14 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Brownsville

  • Velocidad y dirección del viento: 6 a 14 mph, Sureste
  • Probabilidad de precipitación: 3%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El lunes 6 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El martes 7 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 8 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El jueves 9 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El viernes 10 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.
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