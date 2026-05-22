Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Dallas, Texas, indica que el sábado 23 de mayo la temperatura rondará entre 67 y 83 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 66%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Dallas



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Sursureste

: 5 mph, Sursureste Probabilidad de precipitación : 66%

: 66% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Dallas, Texas

El sábado 23 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 66%.

: 66%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.

El domingo 24 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 54%.

: 54%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.