Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de julio

El pronóstico del tiempo para Dallas, Texas, indica que el sábado 11 de julio la temperatura rondará entre 79 y 99 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Dallas



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Sur

: 5 a 10 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 3%

: 3% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Dallas, Texas

El sábado 11 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El domingo 12 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 62%.

El lunes 13 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 53%.

: 53%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.

El martes 14 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 28%.

El miércoles 15 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado y luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.

El jueves 16 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El viernes 17 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.