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Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de junio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de junio
Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de junio Foto Google Maps

El pronóstico del tiempo para Dallas, Texas, indica que el sábado 27 de junio la temperatura rondará entre 78 y 98 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 20 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Dallas

  • Velocidad y dirección del viento: 15 a 20 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Dallas, Texas

El sábado 27 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 28 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 29 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El martes 30 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 1 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El jueves 2 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El viernes 3 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.
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