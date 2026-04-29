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Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 29 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de abril
Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de abril Foto Google Maps

El pronóstico del tiempo para Dallas, Texas, indica que el miércoles 29 de abril la temperatura rondará entre 66 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 24%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Nornoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Dallas

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Nornoreste
  • Probabilidad de precipitación: 24%
  • Pronóstico: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en Dallas, Texas

El miércoles 29 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 24%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.

El jueves 30 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 56%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.

El viernes 1 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 87%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 83%.

El sábado 2 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El domingo 3 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El lunes 4 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El martes 5 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
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