Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de abril

El pronóstico del tiempo para Dallas, Texas, indica que el miércoles 29 de abril la temperatura rondará entre 66 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 24%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Nornoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Dallas



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Nornoreste

: 5 a 10 mph, Nornoreste Probabilidad de precipitación : 24%

: 24% Pronóstico: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en Dallas, Texas

El miércoles 29 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.

El jueves 30 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 56%.

: 56%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.

El viernes 1 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 87%.

: 87%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 83%.

El sábado 2 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El domingo 3 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El lunes 4 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El martes 5 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.