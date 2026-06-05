Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el sábado 6 de junio la temperatura rondará entre 68 y 92 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 7%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 6 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en El Paso



Velocidad y dirección del viento : 2 a 6 mph, Oestesuroeste

: 2 a 6 mph, Oestesuroeste Probabilidad de precipitación : 7%

: 7% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en El Paso, Texas

El sábado 6 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.

El domingo 7 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.