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Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 6 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaFoto Google Maps

El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el sábado 6 de junio la temperatura rondará entre 68 y 92 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 7%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 6 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en El Paso

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 6 mph, Oestesuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 7%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en El Paso, Texas

El sábado 6 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.

El domingo 7 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
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