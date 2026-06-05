Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 6 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el sábado 6 de junio la temperatura rondará entre 68 y 92 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 7%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 6 mph. La dirección será Oestesuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en El Paso
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 6 mph, Oestesuroeste
- Probabilidad de precipitación: 7%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para el fin de semana en El Paso, Texas
El sábado 6 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.
El domingo 7 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
LA NACION
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