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Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaGobierno de Westlake

El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el sábado 23 de mayo la temperatura rondará entre 64 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 7%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en El Paso

  • Velocidad y dirección del viento: 7 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 7%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en El Paso, Texas

El sábado 23 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El domingo 24 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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