Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el sábado 23 de mayo la temperatura rondará entre 64 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 7%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en El Paso
- Velocidad y dirección del viento: 7 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 7%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para el fin de semana en El Paso, Texas
El sábado 23 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El domingo 24 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
LA NACION
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