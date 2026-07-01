Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de julio

El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el miércoles 1 de julio la temperatura rondará entre 75 y 97 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 7 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en El Paso



Velocidad y dirección del viento : 3 a 7 mph, Sursuroeste

: 3 a 7 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas

El miércoles 1 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El jueves 2 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El viernes 3 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

Independence Day 4 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El domingo 5 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El lunes 6 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El martes 7 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.