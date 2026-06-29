Noticias del ICE hoy en Dallas: confirman operativos para este martes por los 16avos del Mundial 2026 en Texas

Este martes se disputa un partido del Mundial 2026 en Dallas, Texas, por los dieciseisavos de final. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ya confirmó, en ese marco, cómo serán los operativos que se llevarán a cabo en los alrededores del AT&T Stadium.

Así operará el ICE por el partido del Mundial en Dallas

Tom Homan, designado como el “zar fronterizo” por el presidente Donald Trump, enfatizó la importancia de proteger el orden durante los eventos deportivos. El funcionario aclaró en una entrevista con CBS News que los operativos no buscarán realizar controles migratorios masivos.

En esa línea, Homan aseguró que la prioridad es mantener los estadios y sus alrededores como “espacios seguros” para todos los asistentes. No obstante, el funcionario advirtió sobre la postura de la agencia ante situaciones de riesgo legal detectadas durante los encuentros.

“Si encontramos un problema que involucra a un inmigrante ilegal, vamos a tomar medidas al respecto”, declaró el encargado fronterizo sobre el protocolo. La determinación incluye intervenciones ante la presencia de personas en listas de vigilancia por terrorismo o individuos con antecedentes graves.

La agencia también participará activamente en el combate contra actividades ilícitas como la venta de productos falsificados. Homan reiteró que la presencia de agentes responde al esquema de seguridad nacional diseñado para grandes eventos masivos en territorio estadounidense.

Markwayne Mullin y la aclaración sobre el rol del DHS en el Mundial 2026

Por otro lado, el funcionario a cargo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, expuso las razones detrás del despliegue de agentes en las sedes deportivas. El funcionario señaló que las acciones siguen protocolos nacionales aplicados históricamente en espectáculos masivos como el Super Bowl.

Qué se sabe del despliegue del ICE durante el Mundial 2026

Mullin aseguró que la percepción pública sobre el ICE se encuentra distorsionada por los medios. El secretario considera que la sociedad actual desconoce las funciones reales y necesarias que ejerce la agencia federal.

“Hace 18 meses, la mayoría de los estadounidenses ni siquiera sabían que existía ICE”, señaló Mullin para contextualizar la situación. El secretario argumentó que los medios de comunicación transformaron a los agentes federales en figuras negativas.

En ese sentido, el funcionario recalcó que las funciones actuales distan mucho de lo que el público imagina sobre posibles detenciones. “Por eso, cuando nuestros agentes están presentes en estos eventos deportivos, no estamos haciendo control de inmigración”, concluyó el secretario.

Además, los equipos del DHS realizarán tareas específicas para detectar la venta ilegal de boletos cerca del estadio. Estas acciones buscan evitar fraudes comerciales en los encuentros mundialistas de Dallas.

Qué partidos se juegan hoy por el Mundial 2026

Este martes 30 de junio se disputan tres partidos del Mundial 2026 por los dieciseisavos de final. Según el calendario oficial de la FIFA, uno de ellos es en Dallas, entre Costa de Marfil y Noruega, a las 12 hs (hora local).

Entre Dallas y Houston, Texas será sede de 16 encuentros del Mundial 2026 y el ICE se mantendrá cerca ICE / FIFA

Además, Francia enfrenta a Suecia en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey a las 17 hs (hora local). Por su parte, el último encuentro de la jornada es en el Estadio Azteca a las 19 hs (hora local) entre México y Ecuador.