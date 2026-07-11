Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el sábado 11 de julio la temperatura rondará entre 77 y 101 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 6%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Sursureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en El Paso
- Velocidad y dirección del viento: 7 mph, Sursureste
- Probabilidad de precipitación: 6%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas
El sábado 11 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
El domingo 12 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
El lunes 13 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.
El martes 14 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.
El miércoles 15 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.
El jueves 16 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El viernes 17 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.
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