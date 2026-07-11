Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de julio

El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el sábado 11 de julio la temperatura rondará entre 77 y 101 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 6%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en El Paso



Velocidad y dirección del viento : 7 mph, Sursureste

: 7 mph, Sursureste Probabilidad de precipitación : 6%

: 6% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas

El sábado 11 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El domingo 12 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.

El lunes 13 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.

El martes 14 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 43%.

: 43%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.

El miércoles 15 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.

El jueves 16 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El viernes 17 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.