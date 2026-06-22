Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 22 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el lunes 22 de junio la temperatura rondará entre 76 y 103 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Oestenoroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en El Paso
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 8 mph, Oestenoroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas
El lunes 22 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 103 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 23 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 104 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El miércoles 24 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 105 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El jueves 25 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 103 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El viernes 26 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 103 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 33%.
El sábado 27 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El domingo 28 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
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