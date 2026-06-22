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Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de junio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 22 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de junio
Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de junio Britannica

El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el lunes 22 de junio la temperatura rondará entre 76 y 103 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en El Paso

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 8 mph, Oestenoroeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas

El lunes 22 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 103 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 23 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 104 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 24 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 105 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El jueves 25 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 103 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El viernes 26 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 103 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 33%.

El sábado 27 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El domingo 28 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
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