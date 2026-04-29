Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 29 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el miércoles 29 de abril la temperatura rondará entre 64 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 14%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 21 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en El Paso
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 21 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 14%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas
El miércoles 29 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 21 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El jueves 30 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.
El viernes 1 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 20 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.
El sábado 2 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 14%.
El domingo 3 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El lunes 4 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El martes 5 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
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