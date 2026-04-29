Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de abril

El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el miércoles 29 de abril la temperatura rondará entre 64 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 14%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 21 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en El Paso



Velocidad y dirección del viento : 5 a 21 mph, Oeste

: 5 a 21 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 14%

: 14% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas

El miércoles 29 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 21 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El jueves 30 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El viernes 1 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 20 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.

El sábado 2 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El domingo 3 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El lunes 4 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El martes 5 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.