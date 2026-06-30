Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 30 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el martes 30 de junio la temperatura rondará entre 76 y 95 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 12%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 10 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en El Paso
- Velocidad y dirección del viento: 7 a 10 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 12%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas
El martes 30 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: polvo en suspensión disperso y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.
El miércoles 1 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.
El jueves 2 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.
El viernes 3 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
Independence Day 4 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El domingo 5 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El lunes 6 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.
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