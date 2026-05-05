Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de mayo

El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el martes 5 de mayo la temperatura rondará entre 64 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 23 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.

El tiempo en la noche en El Paso



Velocidad y dirección del viento : 9 a 23 mph, Oeste

: 9 a 23 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 3%

: 3% Pronóstico: mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas

El martes 5 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 23 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El miércoles 6 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 22 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El jueves 7 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El viernes 8 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El sábado 9 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El domingo 10 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El lunes 11 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.