Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 5 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el martes 5 de mayo la temperatura rondará entre 64 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.
La probabilidad de precipitación de 3%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 23 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.
El tiempo en la noche en El Paso
- Velocidad y dirección del viento: 9 a 23 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 3%
- Pronóstico: mayormente nublado
El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas
El martes 5 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 23 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El miércoles 6 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 22 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El jueves 7 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El viernes 8 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El sábado 9 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El domingo 10 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El lunes 11 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
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