Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Fort Worth, Texas, indica que el sábado 2 de mayo la temperatura rondará entre 51 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 29%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Fort Worth



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Noreste

: 5 a 10 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 29%

: 29% Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Fort Worth, Texas

El sábado 2 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 3 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.