Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 10 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Fort Worth, Texas, indica que el miércoles 10 de junio la temperatura rondará entre 77 y 95 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 5%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Sursureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Fort Worth
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Sursureste
- Probabilidad de precipitación: 5%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Fort Worth, Texas
El miércoles 10 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El jueves 11 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El viernes 12 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 15%.
El sábado 13 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 26%.
El domingo 14 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 41%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 66%.
El lunes 15 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 46%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 40%.
El martes 16 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 40%.
- A la noche, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 40%.
LA NACION
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