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Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de mayo
Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de mayo X: @LuisAlfredopg

El pronóstico del tiempo para Fort Worth, Texas, indica que el lunes 4 de mayo la temperatura rondará entre 69 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Fort Worth

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 15 mph, Sursuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Fort Worth, Texas

El lunes 4 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El martes 5 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.

El miércoles 6 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El jueves 7 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El viernes 8 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.

El sábado 9 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
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