Se despide de Texas el último shopping tradicional: será reconvertido en un complejo verde con viviendas y oficinas

The Shops at Willow Bend, que abrió sus puertas en 2001, fue el último centro comercial tradicional cubierto construido en Texas. Tras enfrentar diversos desafíos como cierre de tiendas y pérdida de clientes, finalmente será demolido para dar paso a un complejo verde que incluirá viviendas, restaurantes, oficinas y un hotel.

El centro comercial The Shops at Willow Bend de Texas será demolido en los próximos meses

A pesar de que en su momento el centro comercial establecido en la ciudad de Plano atrajo a millones de clientes, desde hace años dejó de ser una opción para las marcas.

En 2022, Dallas News reportó que el lugar tenía una ocupación muy inferior al 70%. La situación empeoró en 2024, cuando Macy’s cerró su sucursal.

A pesar de los problemas que sufrió The Shops at Willow Bend durante los últimos años, la promotora inmobiliaria Centennial Real Estate, dueña del espacio, declaró a Chron que la zona tiene potencial. La empresa planea construir un nuevo complejo al aire libre de uso mixto.

The Bend, el nuevo proyecto residencial y comercial que se construirá en Texas

Con una superficie de alrededor de 1,3 millones de metros cuadrados, en 6121 W Park Boulevard pronto comenzará la construcción de The Bend. La compañía de bienes raíces aseguró que se trata de un proyecto centrado en espacios verdes que ofrecerá:

965 unidades residenciales.

Alrededor de 60 casas adosadas.

Un hotel de 18 pisos.

Más de 23.000 metros cuadrados de espacio comercial y para oficinas.

The Bend será una nueva oferta comercial y residencial en Plano, Texas

No se dio a conocer la fecha aproximada en que el proyecto podría estar terminado. Sobre plazos, la compañía detalló que la demolición del centro comercial comienza el próximo año.

La empresa aseguró que la intención es crear un barrio cultural con estilo de vida a través de espacios al aire libre, calles peatonales, áreas de reunión, zonas verdes y nuevos conceptos de tiendas, restaurantes y locales de entretenimiento.

The Shops at Willow Bend mantendrá algunos espacios abiertos mientras se construye The Bend

El proyecto que planea reemplazar al centro comercial se realizará por fases. Lo primero será la preparación del terreno para iniciar con el desarrollo de las zonas comerciales y residenciales.

The Shops Willow Bend será demolido por partes The Shops Willow Bend

Con base en lo anterior, Centennial compartió con Local Profile que mientras la construcción está en marcha se mantendrán abiertas ciertas áreas, como el distrito de restaurantes, los estacionamientos, la tienda de muebles y decoración Crate & Barrel y el gimnasio Equinox.

The Bend podría albergar el nuevo estadio de los Dallas Stars

Actualmente el American Airlines Center es la sede del equipo Dallas Stars, perteneciente a la Liga Nacional de Hockey. Sin embargo, dado que el contrato vence en 2031, también se habla de la posibilidad de que se construya su nuevo estadio en el complejo The Bend.

Según Local Profile, las autoridades locales y del equipo confirmaron que mantienen conversaciones al respecto desde hace un año. Hasta el momento, no existe ningún acuerdo formal.

De concretarse la idea, al complejo residencial, comercial y de oficinas ya confirmado, podría agregarse un nuevo estadio.