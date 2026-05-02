Abandonó California harta de los precios altos y se mudó a Texas para ahorrar, pero su plan se frustró

Una madre de tres hijos que vivía en California tomó la decisión de mudarse a Texas, estado gobernado por Greg Abbott, en busca de una vida más asequible y tranquila. Nunca pudo acostumbrarse al ritmo de vida de Houston, la política del estado, el clima y otros aspectos de la vida cotidiana.

Eligió Texas para ahorrar dinero y aún así regresó a California

En un artículo publicado en Business Insider, Priscila Barros compartió que, en 2021, comenzó a replantear su vida y decidió dejar Murrieta, en California.

No dudó mucho al elegir Texas debido a que, dijo, era un estado que siempre estaba en la lista de deseos de sus conocidos. Además, ya tenía algunos amigos ahí y tras haber hecho un viaje de trabajo, concluyó que era la mejor opción.

Priscila y sus hijos se mudaron a Houston con la esperanza de mejorar su vida, ahorrar dinero y comprar una casa más grande. Al poco tiempo se dieron cuenta de que no era lo que esperaban.

Tras dos años de haber llegado a la ciudad y comprado una casa de alrededor de 232 metros cuadrados con cinco habitaciones, tres baños y sala de juegos, la familia no se sentía satisfecha.

Según afirmó la autora, en su momento se sorprendió porque había pagado 292 mil dólares por la propiedad. Además, la hipoteca era de solo US$1300. No obstante, descubrió serios problemas en la vivienda, como que había moho debajo del fregadero y condensación en las rejillas de ventilación.

Lo que no le gustó de vivir en Houston

Por otra parte, en California ella y su familia estaban acostumbrados a disfrutar del clima cálido y la naturaleza. En Houston hacía tanto calor que ni siquiera podían pasar tiempo al aire libre.

En esa misma línea dijo que aunque estaban a solo 20 minutos de Galveston, la playa no les impresionó porque estaban acostumbrados a la naturaleza de California.

Las playas de Californoa están entre las más atractivas de EE.UU. Shutterstock

Así, Barros terminó por vender la propiedad en Texas en US$295 mil. Aclaró que no representó una ganancia porque tuvo que pagar las comisiones del agente inmobiliario y los gastos de cierre, así que perdió dinero.

Regresó a California y redescubrió las ventajas

La familia regresó a California en febrero de 2025 y ahora disfruta de todo lo que en Texas no podía hacer, como ir a las playas. Se establecieron en Hemet, que en opinión de Barros es mejor opción que Texas. “No te das cuenta de lo especial que es California hasta que estás en Houston en un día a 100°F (38°C) mirando una autopista completamente plana”.

La mujer dejó en claro que el costo de vida es mucho más alto, lo que la obliga a trabajar más, pero tiene la ventaja de que encuentra más oportunidades de negocios en el Estado Dorado.

La autora afirma sentirse más feliz viviendo en Califonia Facebook Priscila Barros

Costo de vida en California y Texas

De acuerdo con un reporte del sitio Living Cost Index, sí existen importantes diferencias entre un estado y otro:

El costo de vida en Texas, sin considerar alquiler, es 18% menor que en California.

El costo de alquiler en Texas es 44% menor que en California.

El costo de los alimentos en Texas es 41% menor que en California.

El costo de transporte en Texas es 45% menor que en California.

A pesar de las cifras anteriores, también se señala que el costo de la atención médica en Texas es más alto que en California y que los salarios son alrededor de 27% más bajos en comparación con el Estado Dorado.