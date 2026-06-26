Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Houston, Texas, indica que el sábado 27 de junio la temperatura rondará entre 79 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Houston



Velocidad y dirección del viento : 5 a 15 mph, Sur

: 5 a 15 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 2%

: 2% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Houston, Texas

El sábado 27 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 28 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.