Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Houston, Texas, indica que el sábado 11 de julio la temperatura rondará entre 80 y 92 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 37%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Houston
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 37%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Houston, Texas
El sábado 11 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 30%.
El domingo 12 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.
El lunes 13 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 78%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.
El martes 14 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 62%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.
El miércoles 15 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.
El jueves 16 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
El viernes 17 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
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