Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de julio

El pronóstico del tiempo para Houston, Texas, indica que el sábado 11 de julio la temperatura rondará entre 80 y 92 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 37%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Houston



Velocidad y dirección del viento : 0 a 10 mph, Sureste

: 0 a 10 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 37%

: 37% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Houston, Texas

El sábado 11 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 30%.

El domingo 12 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 61%.

: 61%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.

El lunes 13 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 78%.

: 78%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.

El martes 14 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 62%.

: 62%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.

El miércoles 15 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.

El jueves 16 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El viernes 17 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.