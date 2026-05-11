Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de mayo

El pronóstico del tiempo para San Antonio, Texas, indica que el lunes 11 de mayo la temperatura rondará entre 67 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 15%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San Antonio



Velocidad y dirección del viento : 10 mph, Noreste

: 10 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 15%

: 15% Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San Antonio, Texas

El lunes 11 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El martes 12 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 13 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El jueves 14 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 15 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El sábado 16 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El domingo 17 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.