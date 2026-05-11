Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Antonio, Texas, indica que el lunes 11 de mayo la temperatura rondará entre 67 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 15%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en San Antonio
- Velocidad y dirección del viento: 10 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 15%
- Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en San Antonio, Texas
El lunes 11 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El martes 12 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El miércoles 13 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El jueves 14 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El viernes 15 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El sábado 16 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El domingo 17 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
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