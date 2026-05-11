Adiós temporal a UPS y FedEx: el cierre masivo programado para el próximo 25 de mayo en Texas

Los habitantes de Texas y del resto de Estados Unidos tendrán que modificar sus planes para el envío de paquetes el lunes 25 de mayo de 2026. UPS y FedEx comunicaron que, en conmemoración del Día de los Caídos, sus servicios principales permanecerán cerrados.

Qué servicios de FedEx funcionan y cuáles se suspenden por el Memorial Day en Estados Unidos

Cabe destacar que esta medida supone una interrupción completa de las rutas regulares de distribución, lo cual tiene consecuencias sobre miles de clientes que dependen de la entrega puntual de productos.

Si bien el cierre será general, hay una excepción para los envíos de urgencia, como FedEx Custom Critical FedEx

Según los comunicados oficiales, durante el feriado la mayor parte de los servicios de recogida y entrega de FedEx no funcionarán. Dado que los puntos de atención de FedEx Office tendrán horarios modificados, la compañía sugiere verificar con cada tienda local para asegurarse de que esté abierta.

Aunque el cierre será general, hay una excepción para los envíos de urgencia extrema. FedEx Custom Critical, que se enfoca en traslados urgentes y rápidos, funcionará durante la festividad. “Si necesitas información sobre entregas a nivel mundial, visita nuestro calendario de días festivos internacionales”, remarcaron en su página web.

Qué hará UPS el 25 de mayo: envíos suspendidos y excepciones disponibles

Por su parte, UPS implementará un esquema de feriado similar al de su competidor. La compañía confirmó en su portal oficial que no habrá servicio de recolección ni de entrega de paquetes el lunes 25 de mayo.

En cuanto a las sucursales de The UPS Store, muchas podrían permanecer cerradas, ya que los horarios varían según la ubicación específica.

Al igual que FedEx, la compañía ofrece el servicio UPS Express Critical para los clientes que necesiten enviar de manera urgente documentos esenciales o suministros médicos. Esta opción está disponible todos los días del año y se puede manejar a través de su página web o de su línea de atención telefónica.

UPS confirmó en su portal oficial que no habrá servicio de recolección ni de entrega de paquetes el lunes 25 de mayo UPS

Qué hacer sin USPS, UPS y FedEx el Memorial Day: claves para evitar demoras en envíos

El cierre masivo no se limita a estas compañías privadas. Al ser un feriado federal, los bancos nacionales y el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) también suspenderán sus actividades. Esta limitación afecta a quienes tienen necesidades de envío de último minuto.

Para evitar retrasos, expertos de Journal sugieren:

Planificar con antelación : realizar los envíos importantes antes del viernes previo al feriado.

: realizar los envíos importantes antes del viernes previo al feriado. Verificar horarios locales : llamar a las oficinas de correos de su zona para confirmar si abrirán bajo horario especial.

: llamar a las oficinas de correos de su zona para confirmar si abrirán bajo horario especial. Optar por servicios críticos: utilizar las versiones “Express Critical” o “Custom Critical” solo en casos de absoluta necesidad, debido a sus costos elevados.

Cabe destacar que el Memorial Day se conmemora anualmente el último lunes de mayo con el objetivo de honrar y recordar a los miembros del servicio militar de Estados Unidos que fallecieron en cumplimiento de su deber.

Dado que la mayoría de los servicios y locales comerciales tendrán operaciones limitadas el próximo 25 de mayo, se aconseja a los usuarios con envíos urgentes considerar las opciones premium o adelantar sus trámites para evitar interrupciones en la cadena de suministros.