LA NACION

Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de abril
Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de abril Britannica

El pronóstico del tiempo para San Antonio, Texas, indica que el lunes 27 de abril la temperatura rondará entre 69 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 14%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.

El tiempo en la noche en San Antonio

  • Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Sursureste
  • Probabilidad de precipitación: 14%
  • Pronóstico: mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en San Antonio, Texas

El lunes 27 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El martes 28 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El miércoles 29 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.

El jueves 30 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado, luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.

El viernes 1 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.

El sábado 2 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.

El domingo 3 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
LA NACION
Más leídas
  1. Adorni versus Villarruel: la pelea por las sillas en la basílica de Luján que terminó mal
    1

    Solo en Off | Adorni versus Villarruel: la pelea por las sillas en la basílica de Luján que terminó muy mal

  2. Aviones privados, bolsos y propiedades en Miami: obras públicas y transporte, dos sillas calientes que una vez más quedaron en medio de la polémica
    2

    Aviones privados, bolsos y propiedades en Miami: obras públicas y transporte, dos sillas calientes que una vez más quedaron en medio de la polémica

  3. Alerta meteorológica sobre el clima social
    3

    Alerta meteorológica sobre el clima social

  4. Los Pumitas "federales" debutan en el Rugby Championship: qué objetivo buscan en Sudáfrica
    4

    El debut de Los Pumitas en el Rugby Championship M-20, con una marcada impronta federal