Dónde entregan comida gratis en Texas la última semana de abril 2026

Diversas entidades en Texas mantendrán operativos programas de asistencia alimentaria durante la última semana de abril, por lo que se realizarán eventos de reparto de comida gratis. Las iniciativas incluirán entregas en puntos itinerantes y despensas permanentes en universidades y centros comunitarios para las personas que necesiten la ayuda.

Entregas de comida gratis en Texas

Entre las instituciones que participarán se encuentran el North Texas Food Bank , Dallas College y Catholic Charities Dallas .

, y . Estas organizaciones coordinarán una red de distribución que abarca varios condados y localidades.

Organizaciones de Texas entregan comida gratis durante los últimos días de abril

El esquema contempla horarios definidos, requisitos básicos de acceso y modalidades de entrega que buscan facilitar la recepción de alimentos a residentes de la región.

El lunes 27 están programadas distribuciones móviles desde las 9 hs en distintos puntos como:

For the Nations Community Center (412 S. Purdue Dr., Garland).

Strong Arms COGIC (135 Pemberton Hill, Dallas).

Sunset Baptist Church (721 Manning St., Grand Prairie).

Vickery Meadow Youth Development Foundation (7110 Holly Hill Dr., Dallas).

Cardinal Farrell: CCD Education (4550 W. Davis, Dallas).

También se incluirán entregas mediante la modalidad de despensas fijas en:

Our Lady of San Juan de los Lagos – Santa Teresita (Dallas): funcionará de 9.30 a 11 hs .

. Campus de Dallas College (Brookhaven, Cedar Valley, Eastfield, Mountain View, North Lake y Richland): de 9 a 17 hs .

. Despensa de la Universidad del Norte de Texas (UNT) en Denton: el horario será de 10 a 17 hs. Se requerirá ID de estudiante para uso semanal, pero estará abierta al público en días específicos de despensa móvil.

El martes 28 continúan las entregas móviles en localidades como:

St. Mary’s (727 S Travis St, Sherman) a las 9 hs .

. Trinity Basin Preparatory Tyler Campus (915 W. 9th Street, Dallas) a las 9 hs .

. St. Luke (202 South MacArthur Blvd., Irving) a las 9 hs .

. Northway Christian Church (7202 W. Northwest Hwy, Dallas) a las 11.30 hs .

. JP Morgan Chase Bank (4435 S Lancaster Rd., Dallas) a las 13 hs .

. Domunion Life (1301 East Plano Pkwy., Plano) a las 13 hs .

. Casa View Church (2230 Barnes Bridge Road, Dallas) a las 13 hs.

Las despensas fijas operan en:

Jan Pruitt Community Pantry (Lancaster) y Joe’s Pantry (Dallas) de 8 a 14 hs .

. Ennis Container Pantry (Ennis) de 8 a 12 hs .

. Campus de Dallas College y centros satélites (Garland, Irving, Lancaster, Pleasant Grove, West Dallas y RedBird) de 9 a 17 hs.

El miércoles 29 se concentrará la actividad en despensas permanentes:

Ennis Container Pantry (Ennis) de 8 a 12 hs .

. Joe’s Pantry (Dallas) de 10 a 13 hs .

. Jan Pruitt Community Pantry (Lancaster) de 12 a 15 hs .

. Centros de Dallas College en Lancaster, Pleasant Grove, West Dallas y Garland de 9 a 14 hs .

. Campus principales de Dallas College de 9 a 17 hs .

. Despensa de la UNT en Denton de 10 a 17 hs.

Durante la última semana de abril, existen diversas opciones para obtener comida gratuita en Texas

El jueves 30 se retomarán las distribuciones móviles en ciudades como:

Iglesia de Dios Betel (2427 N Hwy 175, Seagoville) a las 9 hs .

. LDS Church (1553 S. Story Rd, Irving) a las 9 hs .

. Keyes Elementary (1501 N Britain Rd, Irving) a las 9 hs .

. Mesquite Rehabilitation Institute/Son of Man Worship (4409 Pioneer Rd., Balch Springs) a las 9 hs .

. St. Patrick Catholic Church (9643 Ferndale Rd., Dallas) a las 13 hs .

. Harvest Family Life Ministries/Freedom Church (1800 S Hampton Rd, Glenn Heights) a las 13 hs .

. Amazon Distribution Center (1475 Akron Way, Forney) a las 13 hs .

. H&R Block Distribution (2425 Cockrell Hill Rd, Dallas) a las 13 hs.

Las despensas fijas operarán nuevamente en:

Jan Pruitt Community Pantry (Lancaster) y Joe’s Pantry (Dallas) de 8 a 14 hs .

. Ennis Container Pantry (Ennis) de 8 a 12 hs .

. Our Lady of Perpetual Help (Dallas) de 9.30 a 11 hs .

. Singing Oaks Church (Denton) de 15 a 17 hs.

Requisitos para acceder al reparto de alimentos gratis en Texas

En la mayoría de los casos, las distribuciones móviles funcionan bajo modalidad de autoservicio.

Las personas deben acudir en vehículo y esperar su turno según el orden de llegada.

No se requiere inscripción previa. Al ingresar, se solicita informar nombre, tamaño del grupo familiar y código postal. La entrega se mantiene hasta agotar los productos disponibles.

Las personas que reciben beneficios como SNAP, Medicaid o TANF pueden acceder sin presentar documentación adicional, ya que el sistema se basa en la declaración del usuario.

Las familias que reciben beneficios como SNAP, TANF o Medicaid son elegibles automáticamente

Cómo funcionan las despensas y programas de asistencia alimentaria de Texas

Las despensas móviles operan como puntos temporales donde voluntarios cargan alimentos directamente en los vehículos.

Se recomienda acudir con el espacio del auto disponible para facilitar la entrega.

Los productos incluyen alimentos frescos y artículos básicos, cuya disponibilidad depende de cada jornada. Estas distribuciones se realizan en múltiples ubicaciones para ampliar la cobertura.

Para quienes no cuentan con vehículo, existen despensas fijas donde se puede acceder de forma presencial.

Además, algunas organizaciones ofrecen orientación para solicitar programas estatales de asistencia alimentaria.