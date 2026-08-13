¿Comenzará la construcción en Texas?: agregarán seis carriles en el puente internacional Camino Real de Eagle Pass

Las autoridades locales de Eagle Pass, en el estado de Texas, comenzaron el proceso para transformar al puente internacional Camino Real, que une a la ciudad con Piedras Negras, en México. La modernización, valuada en aproximadamente 37,9 millones de dólares, agregará un nuevo tramo de seis carriles en la vía con el objetivo de optimizar el flujo vehicular. Además, el gobierno avanzó con otro proyecto que reconfigurará las zonas de acceso y construirá nuevas estaciones de inspección.

Puente Camino Real de Eagle Pass: la obra para sumar seis carriles

El Puente Internacional Camino Real en Eagle Pass, Texas (conocido como Puente II), se prepara para una transformación significativa a través de dos fases principales de modernización y expansión para mejorar el flujo de tráfico hacia y desde Piedras Negras, México. Actualmente, el camino es utilizado tanto por conductores particulares como por vehículos comerciales.

El proyecto agregará un nuevo tramo de seis carriles con el objetivo de optimizar el flujo de tráfico en el puente internacional Camino Real de Eagle Pass Eagle Pass

La expansión parte de un permiso presidencial emitido en junio de 2025 y consiste en la construcción de un nuevo tramo de seis carriles que se ubicará junto a la estructura actual.

Con un costo estimado de US$37,9 millones, el financiamiento provendrá principalmente de bonos respaldados por los ingresos de los peajes del puente. Estos representan la mayor fuente de ingresos de la ciudad, además de posibles fondos estatales y federales.

No obstante, el permiso presidencial establece que la construcción debe iniciar antes del 20 de junio de 2030 para no perder su vigencia, según informó Chron.

De esta manera, se espera que los procesos de permisos y revisiones ambientales se extiendan hasta principios de 2028, y el inicio de la construcción está proyectado para enero de 2028.

Eagle Pass invertirá US$9,5 millones para ampliar los accesos y controles fronterizos

Más allá de la adición de seis nuevos carriles, la ciudad avanzó esta semana con una remodelación de sus vías de acceso. El proyecto abarca 191.664 pies cuadrados (17.806 metros cuadrados) y está diseñado para reconfigurar las carreteras que conducen al puente, según un documento presentado recientemente ante el Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas (TDLR, por sus siglas en inglés).

Con estas obras, el gobierno planea duplicar la capacidad de inspección comercial de entrada (hacia EE.UU.), mediante el aumento de dos a cuatro carriles de inspección. Además, añadiría una vía adicional para vehículos de pasajeros hacia México.

Además de agregar nuevos carriles, el proyecto de expansión del puente internacional Camino Real en Texas incluye la preparación de vías para futuros sistemas de rayos Eagle Pass

Junto con estas transformaciones, el proyecto implicaría la construcción de nuevas estaciones de inspección y marquesinas, la edificación de una oficina administrativa, la preparación de carriles para futuros sistemas de rayos y la instalación de tres edificios metálicos prefabricados. También se espera que mejore el drenaje y modernice los sistemas de iluminación y electricidad.

“Estamos considerando una propuesta presentada por la ciudad de Eagle Pass en colaboración con el Programa de Aceptación de Donaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que se espera que mejore significativamente la seguridad, la eficiencia y la capacidad operativa en el puesto fronterizo terrestre local”, expresó a Chron el miércoles un funcionario de la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés).

El funcionario de la GSA agregó que, según la planificación inicial, el coste estimado del proyecto es de US$9,5 millones, comenzará en el verano de 2027 y finalizará en el verano de 2028.

Cuántos vehículos cruzan por el puente Camino Real entre Texas y México

Inaugurado en 1999, el puente cuenta con cuatro carriles de entrada y dos de salida. En cuanto a su horario operativo, funciona las 24 horas del día para vehículos de pasajeros, mientras que el tráfico comercial se procesa de 8 a 22.45 hs de lunes a viernes y de 8 a 14 hs los fines de semana.

Según un informe de tráfico de la ciudad de Eagle Pass, el puente internacional Camino Real registró más de 187 mil cruces en diciembre de 2025, lo que marca un aumento de 22.414 en comparación con el año anterior.

“El CRIB es el único punto de entrada para vehículos comerciales en la ciudad de Eagle Pass y en el condado de Maverick”, escribió la ciudad de Eagle Pass en la solicitud de permiso presidencial.

“Está ubicado a media milla al sur del puente internacional Eagle Pass-Piedras Negras, que solo presta servicio a vehículos de pasajeros, e inmediatamente al norte del puente ferroviario internacional Union Pacific de Eagle Pass”, añadió.