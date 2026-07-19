Comida gratis en Texas desde el 20 de julio: calendario y dónde entregan bolsas de alimentos frescos

Desde el 20 de julio, las personas que atraviesan dificultades económicas en Texas pueden acceder a las entregas de comida gratis organizadas por grupos sin fines de lucro. Para obtener las bolsas de alimentos frescos, es necesario conocer el cronograma oficial.

Calendario y dónde entregan bolsas de alimentos frescos en Texas desde el 20 de julio

Una de las principales organizaciones de entrega de alimentos gratis en el estado sureño es North Texas Food Bank (NTFB), que trabaja para reducir la inseguridad alimentaria en el norte del estado.

Aunque no hay requisitos migratorios, los beneficiarios deben tener en cuenta que es clave llegar temprano, ya que los productos se distribuyen por orden de llegada.

Las organizaciones llevarán a cabo mercados móviles y distribución de víveres en Texas en la semana del 20 de julio North Texas Food Bank

A lo largo del año fiscal 2025, el NTFB distribuyó 116 millones de comidas y más de 45 millones de libras (20,4 millones de kilogramos) de productos frescos. De acuerdo con la entidad, su área de cobertura abarca 12 condados y más de 9200 millas cuadradas (23.828 kilómetros cuadrados).

Para la semana del 20 de julio, la agrupación tiene el siguiente cronograma, en asociación con la Catholic Charities de Dallas:

Día Dirección Horario Lunes 20 Our Lady of San Juan de Lagos - Santa Teresita - 2601 Singleton Blvd., Dallas, TX 75212 9 hs Lunes 20 Grace Lutheran - 2402 W Ennis Ave, Ennis, TX 75119 13 hs Martes 21 CBO/Christian Benevolent Outreach - 1804 P Ave, Plano, TX 75074 7.45 hs Martes 21 Lakeside Community Church - 1056 TX-276, West Tawakoni, TX 75474 9 hs Martes 21 Our Lady of the Lake - 1305 Damascus Road, Rockwall, TX 75087 9 hs Martes 21 St. Michaels Grand Prairie - 2910 Corn Valley, Grand Prairie, TX 75052 9 hs Martes 21 Northway Christian Church - 7202 W. Northwest Hwy, Dallas, TX 75225 11.30 hs Martes 21 St. Paul Parish Center - 900 St Paul Dr, Richardson, TX 75080 13 hs Martes 21 Iglesia De Dios Dunamis Greenville - 9801 Wesley Street, Suite 101/102, Greenville, TX 75402 13 hs Miércoles 22 Iglesia de Dios Betel - 2427 N Hwy 175, Seagoville, TX 75159 9 hs Miércoles 22 LDS Church - 1553 S. Story Rd. Irving 75060 9 hs Miércoles 22 Mesquite Rehabilitation Institute/Son of Man Worship - 4409 Pioneer Rd., Balch Springs, TX 75180 9 hs Miércoles 22 St. Patrick Catholic Church - 9643 Ferndale Rd., Dallas, TX 75238 12 hs Miércoles 22 Crescent Ridge Apartments - 506 N Rogers, Irving, TX 75061 13 hs Miércoles 22 H&R Block Distribution - 2425 Cockrell Hill Rd, Dallas, TX 75211 13 hs Miércoles 22 Harvest Family Life Ministries/Freedom Church - 1800 S Hampton Rd, Glenn Heights, TX 75154 13 hs Miércoles 22 Amazon Distribution Center - 1475 Akron Way, Forney, TX 75126 13 hs Jueves 23 St. Elizabeth of Hungary - 4015 Hampton Rd., Dallas, TX 75224 9 hs Jueves 23 Our Lady of Perpetual Help - 2517 Anson Rd., Dallas, TX 75235 9 hs Jueves 23 St. Michael’s - 411 Paula Rd, McKinney, TX 75069 13 hs Jueves 23 Feed the Streetz Outreach/Roosevelt Highschool - 525 Bonnie View Rd, Dallas, TX 75203 13 hs Jueves 23 Lunch Box of Love - 504 SW 23rd St, Clayton’s Mark Community Center, Grand Prairie, TX 75051 13 hs Jueves 23 Peer2Peer - 7460 Westmoreland, Dallas, TX 75237 13 hs Viernes 24 Sunset Baptist Church - 721 Manning St., Grand Prairie, TX 75051 9 hs Viernes 24 Vickery Meadow Youth Development Foundation - 7110 Holly Hill Dr., Dallas, TX 75231 9 hs Viernes 24 Cardinal Farrell: CCD Education - 4550 W. Davis, Dallas, TX 75211 9 hs

Entrega de alimentos gratis en Texas de las Catholic Charities de Dallas

Además de su colaboración para las despensas móviles de NTFB, la agrupación religiosa cuenta con un programa fijo para este mes, que también aplica para las entregas de la semana que comienza el 20 de julio.

La entidad benéfica, establecida formalmente en 1941 y constituida de manera independiente de la Diócesis Católica de Dallas en 1997, señala que durante el último año atendió a más de 212 mil personas y familias mediante cerca de 40 programas. El calendario para el período mencionado es el siguiente:

Días y horarios Organización Dirección Martes, jueves y sábado: 8 hs; 10 hs; 12 hs; y 14 hs Miércoles y viernes: 12 y 15 hs Jan Pruitt Community Pantry 123 Alexander Ave, Lancaster TX 75146 Lunes de 9.30 a 11 hs Our Lady of San Juan de Lagos – Santa Teresita 2601 Singleton Blvd. Dallas, TX 75212 Jueves de 9.30 a 11 hs Our Lady of Perpetual Help 7617 Cortland Ave, Dallas, TX 75235 Martes a sábado de 8 a 12 hs Ennis Container Pantry 401 East Lampasas St., Ennis, TX 75119 Martes, jueves y sábado: 8 a 10 hs; y 12 a 14 hsMiércoles y viernes: 10 hs a 13 hs Joe’s Pantry 8102 Lyndon B. Johnson Fwy, Dallas, TX 75251

El North Texas Food Bank ofrece cajas mensuales de alimentos para adultos mayores de bajos ingresos

North Texas Food Bank: requisitos para recibir cajas de alimentos para adultos mayores

Al margen de las despensas móviles, otro beneficio disponible a través del NTFB es el Programa Suplementario de Alimentos Básicos (CSFP, por sus siglas en inglés), una iniciativa destinada a adultos mayores de bajos ingresos.

Mediante este plan, conocido localmente como Personas y Nutrición (PAN, por sus siglas en inglés), los participantes que cumplan con los requisitos pueden recibir una caja mensual con alimentos no perecederos suministrados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). La asistencia está disponible para residentes de los siguientes condados:

Dallas

Collin

Ellis

Hunt

Kaufman

Fannin

Delta

Hopkins

Lamar

Grayson

Rockwall

Navarro

Las entidades comunitarias tejanas dirigen programas de distribución de comidas gratis, despensas móviles y servicios complementarios de apoyo social North Texas Food Bank

Para acceder al beneficio, los solicitantes deben:

Tener 60 años o más.

Residir en uno de los 12 condados atendidos por el programa.

Cumplir con los límites de ingresos establecidos por las autoridades.

La ayuda que brindan las organizaciones es especialmente útil en un contexto de crecientes dificultades económicas para las familias.

En abril de 2026, la inflación anual alcanzó el 3,8%, impulsada por el impacto de cinco años de costos elevados y la crisis energética derivada de la guerra con Irán, según un análisis de CNN.

Además, según un informe del Urban Institute, más de 13 millones de latinos enfrentan inseguridad alimentaria, mientras que los hispanos tienen el doble de probabilidad de padecerla. Otros grupos que ofrecen comida para luchar contra esta problemática son:

Feeding America : más de 200 bancos de alimentos regionales, apoya a unas 60.000 despensas, comedores comunitarios y programas de comida.

: más de 200 bancos de alimentos regionales, apoya a unas 60.000 despensas, comedores comunitarios y programas de comida. The Salvation Army : una de las organizaciones más antiguas, ofrece despensas de alimentos gratuitas y también sirve despensas en albergues.

: una de las organizaciones más antiguas, ofrece despensas de alimentos gratuitas y también sirve despensas en albergues. Meals on Wheels America: se enfoca especialmente en personas mayores o con discapacidad, realiza entregas a domicilio y se apoya en 5000 comunidades locales.