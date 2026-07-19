Comida gratis en Texas desde el 20 de julio: calendario y dónde entregan bolsas de alimentos frescos
Las personas deben acudir temprano a la ubicación establecida debido a que muchas distribuciones se realizan por orden de llegada
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Desde el 20 de julio, las personas que atraviesan dificultades económicas en Texas pueden acceder a las entregas de comida gratis organizadas por grupos sin fines de lucro. Para obtener las bolsas de alimentos frescos, es necesario conocer el cronograma oficial.
Calendario y dónde entregan bolsas de alimentos frescos en Texas desde el 20 de julio
Una de las principales organizaciones de entrega de alimentos gratis en el estado sureño es North Texas Food Bank (NTFB), que trabaja para reducir la inseguridad alimentaria en el norte del estado.
Aunque no hay requisitos migratorios, los beneficiarios deben tener en cuenta que es clave llegar temprano, ya que los productos se distribuyen por orden de llegada.
A lo largo del año fiscal 2025, el NTFB distribuyó 116 millones de comidas y más de 45 millones de libras (20,4 millones de kilogramos) de productos frescos. De acuerdo con la entidad, su área de cobertura abarca 12 condados y más de 9200 millas cuadradas (23.828 kilómetros cuadrados).
Para la semana del 20 de julio, la agrupación tiene el siguiente cronograma, en asociación con la Catholic Charities de Dallas:
|Día
|Dirección
|Horario
Lunes 20
Our Lady of San Juan de Lagos - Santa Teresita - 2601 Singleton Blvd., Dallas, TX 75212
9 hs
Lunes 20
Grace Lutheran - 2402 W Ennis Ave, Ennis, TX 75119
13 hs
Martes 21
CBO/Christian Benevolent Outreach - 1804 P Ave, Plano, TX 75074
7.45 hs
Martes 21
Lakeside Community Church - 1056 TX-276, West Tawakoni, TX 75474
9 hs
Martes 21
Our Lady of the Lake - 1305 Damascus Road, Rockwall, TX 75087
9 hs
Martes 21
St. Michaels Grand Prairie - 2910 Corn Valley, Grand Prairie, TX 75052
9 hs
Martes 21
Northway Christian Church - 7202 W. Northwest Hwy, Dallas, TX 75225
11.30 hs
Martes 21
St. Paul Parish Center - 900 St Paul Dr, Richardson, TX 75080
13 hs
Martes 21
Iglesia De Dios Dunamis Greenville - 9801 Wesley Street, Suite 101/102, Greenville, TX 75402
13 hs
Miércoles 22
Iglesia de Dios Betel - 2427 N Hwy 175, Seagoville, TX 75159
9 hs
Miércoles 22
LDS Church - 1553 S. Story Rd. Irving 75060
9 hs
Miércoles 22
Mesquite Rehabilitation Institute/Son of Man Worship - 4409 Pioneer Rd., Balch Springs, TX 75180
9 hs
Miércoles 22
St. Patrick Catholic Church - 9643 Ferndale Rd., Dallas, TX 75238
12 hs
Miércoles 22
Crescent Ridge Apartments - 506 N Rogers, Irving, TX 75061
13 hs
Miércoles 22
H&R Block Distribution - 2425 Cockrell Hill Rd, Dallas, TX 75211
13 hs
Miércoles 22
Harvest Family Life Ministries/Freedom Church - 1800 S Hampton Rd, Glenn Heights, TX 75154
13 hs
Miércoles 22
Amazon Distribution Center - 1475 Akron Way, Forney, TX 75126
13 hs
Jueves 23
St. Elizabeth of Hungary - 4015 Hampton Rd., Dallas, TX 75224
9 hs
Jueves 23
Our Lady of Perpetual Help - 2517 Anson Rd., Dallas, TX 75235
9 hs
Jueves 23
St. Michael’s - 411 Paula Rd, McKinney, TX 75069
13 hs
Jueves 23
Feed the Streetz Outreach/Roosevelt Highschool - 525 Bonnie View Rd, Dallas, TX 75203
13 hs
Jueves 23
Lunch Box of Love - 504 SW 23rd St, Clayton’s Mark Community Center, Grand Prairie, TX 75051
13 hs
Jueves 23
Peer2Peer - 7460 Westmoreland, Dallas, TX 75237
13 hs
Viernes 24
Sunset Baptist Church - 721 Manning St., Grand Prairie, TX 75051
9 hs
Viernes 24
Vickery Meadow Youth Development Foundation - 7110 Holly Hill Dr., Dallas, TX 75231
9 hs
Viernes 24
Cardinal Farrell: CCD Education - 4550 W. Davis, Dallas, TX 75211
9 hs
Entrega de alimentos gratis en Texas de las Catholic Charities de Dallas
Además de su colaboración para las despensas móviles de NTFB, la agrupación religiosa cuenta con un programa fijo para este mes, que también aplica para las entregas de la semana que comienza el 20 de julio.
La entidad benéfica, establecida formalmente en 1941 y constituida de manera independiente de la Diócesis Católica de Dallas en 1997, señala que durante el último año atendió a más de 212 mil personas y familias mediante cerca de 40 programas. El calendario para el período mencionado es el siguiente:
|Días y horarios
|Organización
|Dirección
Martes, jueves y sábado: 8 hs; 10 hs; 12 hs; y 14 hs Miércoles y viernes: 12 y 15 hs
Jan Pruitt Community Pantry
123 Alexander Ave, Lancaster TX 75146
Lunes de 9.30 a 11 hs
Our Lady of San Juan de Lagos – Santa Teresita
2601 Singleton Blvd. Dallas, TX 75212
Jueves de 9.30 a 11 hs
Our Lady of Perpetual Help
7617 Cortland Ave, Dallas, TX 75235
Martes a sábado de 8 a 12 hs
Ennis Container Pantry
401 East Lampasas St., Ennis, TX 75119
Martes, jueves y sábado: 8 a 10 hs; y 12 a 14 hsMiércoles y viernes: 10 hs a 13 hs
Joe’s Pantry
8102 Lyndon B. Johnson Fwy, Dallas, TX 75251
North Texas Food Bank: requisitos para recibir cajas de alimentos para adultos mayores
Al margen de las despensas móviles, otro beneficio disponible a través del NTFB es el Programa Suplementario de Alimentos Básicos (CSFP, por sus siglas en inglés), una iniciativa destinada a adultos mayores de bajos ingresos.
Mediante este plan, conocido localmente como Personas y Nutrición (PAN, por sus siglas en inglés), los participantes que cumplan con los requisitos pueden recibir una caja mensual con alimentos no perecederos suministrados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). La asistencia está disponible para residentes de los siguientes condados:
- Dallas
- Collin
- Ellis
- Hunt
- Kaufman
- Fannin
- Delta
- Hopkins
- Lamar
- Grayson
- Rockwall
- Navarro
Para acceder al beneficio, los solicitantes deben:
- Tener 60 años o más.
- Residir en uno de los 12 condados atendidos por el programa.
- Cumplir con los límites de ingresos establecidos por las autoridades.
La ayuda que brindan las organizaciones es especialmente útil en un contexto de crecientes dificultades económicas para las familias.
En abril de 2026, la inflación anual alcanzó el 3,8%, impulsada por el impacto de cinco años de costos elevados y la crisis energética derivada de la guerra con Irán, según un análisis de CNN.
Además, según un informe del Urban Institute, más de 13 millones de latinos enfrentan inseguridad alimentaria, mientras que los hispanos tienen el doble de probabilidad de padecerla. Otros grupos que ofrecen comida para luchar contra esta problemática son:
- Feeding America: más de 200 bancos de alimentos regionales, apoya a unas 60.000 despensas, comedores comunitarios y programas de comida.
- The Salvation Army: una de las organizaciones más antiguas, ofrece despensas de alimentos gratuitas y también sirve despensas en albergues.
- Meals on Wheels America: se enfoca especialmente en personas mayores o con discapacidad, realiza entregas a domicilio y se apoya en 5000 comunidades locales.