Comida gratis en Texas: ¿dónde repartirán alimentos sin costo en noviembre 2025?
Los requisitos son mínimos: en algunos lugares solo basta con hacer fila, aunque en otros se necesita programar una cita
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) anunció que por el momento no se entregarán los beneficios de noviembre del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Las personas afectadas por la falta de este apoyo económico en Texas podrán acudir a múltiples bancos de alimentos y proyectos comunitarios que regalan comida.
Texas: dónde hay bancos de alimentos sin costo en noviembre
El Departamento de Agricultura de Texas publicó en su página oficial una lista con los bancos de alimentos que operan en el estado, junto con sus respectivas direcciones, teléfonos y sitios web.
Antes de acudir en persona, se recomienda consultar primero sus redes sociales o contactarse vía telefónica para confirmar los horarios de atención y comprobar si es necesario programar una cita con anterioridad.
Los bancos de alimentos que actualmente existen en Texas son:
- Central Texas Food Bank
- Coastal Bend Food Bank
- East Texas Food Bank
- El Pasoans Fighting Hunger Food Bank
- Food Bank of the Golden Crescent
- Food Bank of the Rio Grande Valley
- Food Bank of West Central Texas
- High Plains Food Bank
- Houston Food Bank (East)
- Houston Food Bank (North)
- North Texas Food Bank
- Southeast Texas Food Bank
- San Antonio Food Bank
- South Plains Food Bank
- South Texas Food Bank
- Tarrant Area Food Bank
- Wichita Falls Area Food Bank
- West Texas Food Bank (Odessa)
- West Texas Food Bank (Midland)
Lugares donde regalan comestibles en Texas
El medio local Austin American-Statesman recopiló un catálogo con organizaciones y grupos comunitarios que obsequiarán alimentos durante el mes de noviembre en el estado. En algunos de estos lugares también se ofrecerán servicios de salud y ropa para quienes lo necesiten.
- Travis County Food Pantry: cada familia tiene acceso a la despensa una vez cada 30 días; se entregan alimentos suficientes para comer durante tres o cinco días. Se recomienda agendar una cita a través de su sitio web.
- Hope Food Pantry Austin: distribuyen alimentos vía autoservicio todos los jueves y viernes, así como el primer sábado de cada mes, de 09.00 hs a 10.30 hs. Se encuentran en 4001 Speedway.
- ATX Free Fridge Project: este proyecto consiste en una serie de refrigeradores que están abiertos 24/7. Se encuentran en varias ubicaciones como Brentwood, Dove Springs, Dittmar, West Campus y afuera de Nixta Taqueria en Austin.
- Central Texas Food Bank HOPE Program: las personas mayores de 60 años se pueden inscribir en un programa que entrega una caja de comestibles cada mes.
- Austin Voices Family Resource Centers: es una red de escuelas enfocadas en cubrir las necesidades básicas de las personas con pocos ingresos. Se encuentran en Burnet Middle School, Dobie Middle School, Perez Elementary y Webb Middle School.
- People’s Community Clinic, People’s Pantry: se ofrecen comestibles y servicios de salud.
- UT Outpost: brindan alimentos y ropa formal a los estudiantes de la Universidad de Texas.
- UT School of Nursing Social Resource Center (Del Valle): comida, ropa y acceso a computadoras sin costo para alumnos de la Universidad de Texas y otros miembros de la comunidad.
- North Austin Muslim Community Center: atienden vía autoservicio y cuentan con entregas limitadas a domicilio para adultos mayores y personas con movilidad limitada.
- El Buen Samaritano: organizan centros móviles de distribución y cuentan con una despensa que abre cada jueves por la mañana en Woodhue.
El listado de Austin American-Statesman está compuesto en su mayoría por opciones disponibles en Austin. Algunos los lugares en donde se regalarán alimentos y que no se encuentran en el área central de esta ciudad son:
- Round Rock: Round Rock Seventh-day Adventist.
- Pflugerville: Food for All, First United Methodist Church of Pflugerville (Paula’s Pantry and Clothes Closet) y St. Elizabeth Catholic.
- Cedar Park y Leander: Reveal Resource Center y Hill Country Community Ministries.
- Manor and Elgin corridor: Eternal Faith Baptist Church.
- Hays County, Buda y sus alrededores: Hays County Food Bank.
- Bastrop County y sus alrededores: Primera Baptist en Bastrop, Rosanky Baptist en Rosanky, Ridgeway Baptist en Paige y Grace Baptist en Red Rock.
- Región de Highland Lakes: Marble Falls Church of Christ y First Baptist Church of Marble Falls.
- Llano County: Llano Food Pantry.
