Comida gratis en Texas: ¿dónde repartirán alimentos sin costo en noviembre 2025?

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) anunció que por el momento no se entregarán los beneficios de noviembre del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Las personas afectadas por la falta de este apoyo económico en Texas podrán acudir a múltiples bancos de alimentos y proyectos comunitarios que regalan comida.

Texas: dónde hay bancos de alimentos sin costo en noviembre

El Departamento de Agricultura de Texas publicó en su página oficial una lista con los bancos de alimentos que operan en el estado, junto con sus respectivas direcciones, teléfonos y sitios web.

Central Texas Food Bank compartió en Facebook el calendario con las ubicaciones donde estará su dispensa móvil de alimentos (Facebook/Central Texas Food Bank)

Antes de acudir en persona, se recomienda consultar primero sus redes sociales o contactarse vía telefónica para confirmar los horarios de atención y comprobar si es necesario programar una cita con anterioridad.

Los bancos de alimentos que actualmente existen en Texas son:

Central Texas Food Bank

Coastal Bend Food Bank

East Texas Food Bank

El Pasoans Fighting Hunger Food Bank

Food Bank of the Golden Crescent

Food Bank of the Rio Grande Valley

Food Bank of West Central Texas

High Plains Food Bank

Houston Food Bank (East)

Houston Food Bank (North)

North Texas Food Bank

Southeast Texas Food Bank

San Antonio Food Bank

South Plains Food Bank

South Texas Food Bank

Tarrant Area Food Bank

Wichita Falls Area Food Bank

West Texas Food Bank (Odessa)

West Texas Food Bank (Midland)

Lugares donde regalan comestibles en Texas

El medio local Austin American-Statesman recopiló un catálogo con organizaciones y grupos comunitarios que obsequiarán alimentos durante el mes de noviembre en el estado. En algunos de estos lugares también se ofrecerán servicios de salud y ropa para quienes lo necesiten.

ATX Free Fridge Project es una iniciativa que invita a los vecinos a dejar alimentos dentro de sus refrigeradores para que otras personas puedan tomarlos (Instagram/@atxfreefridge)

Travis County Food Pantry : cada familia tiene acceso a la despensa una vez cada 30 días; se entregan alimentos suficientes para comer durante tres o cinco días. Se recomienda agendar una cita a través de su sitio web.

: cada familia tiene acceso a la despensa una vez cada 30 días; se entregan alimentos suficientes para comer durante tres o cinco días. Se recomienda agendar una cita a través de su sitio web. Hope Food Pantry Austin : distribuyen alimentos vía autoservicio todos los jueves y viernes, así como el primer sábado de cada mes, de 09.00 hs a 10.30 hs. Se encuentran en 4001 Speedway.

: distribuyen alimentos vía autoservicio todos los jueves y viernes, así como el primer sábado de cada mes, de 09.00 hs a 10.30 hs. Se encuentran en 4001 Speedway. ATX Free Fridge Project : este proyecto consiste en una serie de refrigeradores que están abiertos 24/7. Se encuentran en varias ubicaciones como Brentwood, Dove Springs, Dittmar, West Campus y afuera de Nixta Taqueria en Austin.

: este proyecto consiste en una serie de refrigeradores que están abiertos 24/7. Se encuentran en varias ubicaciones como Brentwood, Dove Springs, Dittmar, West Campus y afuera de Nixta Taqueria en Austin. Central Texas Food Bank HOPE Program : las personas mayores de 60 años se pueden inscribir en un programa que entrega una caja de comestibles cada mes.

: las personas mayores de 60 años se pueden inscribir en un programa que entrega una caja de comestibles cada mes. Austin Voices Family Resource Centers : es una red de escuelas enfocadas en cubrir las necesidades básicas de las personas con pocos ingresos. Se encuentran en Burnet Middle School, Dobie Middle School, Perez Elementary y Webb Middle School.

: es una red de escuelas enfocadas en cubrir las necesidades básicas de las personas con pocos ingresos. Se encuentran en Burnet Middle School, Dobie Middle School, Perez Elementary y Webb Middle School. People’s Community Clinic, People’s Pantry : se ofrecen comestibles y servicios de salud.

: se ofrecen comestibles y servicios de salud. UT Outpost : brindan alimentos y ropa formal a los estudiantes de la Universidad de Texas.

: brindan alimentos y ropa formal a los estudiantes de la Universidad de Texas. UT School of Nursing Social Resource Center (Del Valle) : comida, ropa y acceso a computadoras sin costo para alumnos de la Universidad de Texas y otros miembros de la comunidad.

: comida, ropa y acceso a computadoras sin costo para alumnos de la Universidad de Texas y otros miembros de la comunidad. North Austin Muslim Community Center : atienden vía autoservicio y cuentan con entregas limitadas a domicilio para adultos mayores y personas con movilidad limitada.

: atienden vía autoservicio y cuentan con entregas limitadas a domicilio para adultos mayores y personas con movilidad limitada. El Buen Samaritano: organizan centros móviles de distribución y cuentan con una despensa que abre cada jueves por la mañana en Woodhue.

Food For All es un proyecto dedicado a reducir la inseguridad alimentaria y el desperdicio de comida (Facebook/Food For All Project Pflugerville)

El listado de Austin American-Statesman está compuesto en su mayoría por opciones disponibles en Austin. Algunos los lugares en donde se regalarán alimentos y que no se encuentran en el área central de esta ciudad son: