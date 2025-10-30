Por qué en Texas no se pagarán los cupones SNAP de noviembre 2025
Los depósitos del próximo mes no se emitirán y millones de personas que dependen de este subsidio quedarán en una difícil situación
El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) es una ayuda económica que permite a millones de personas en Estados Unidos comprar alimentos cada mes. Tras el cierre de Gobierno, en Texas se informó que en noviembre de 2025 no se pagarán los cupones, por lo que miles de familias quedarán en situación de vulnerabilidad.
Texas no distribuirá los cupones SNAP en noviembre 2025
La Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC, por sus siglas en inglés) publicó en su sitio web oficial cuáles son los subsidios que podrían verse afectados por el cierre del Gobierno en Estados Unidos. En la página se advierte que los beneficios del SNAP correspondientes a noviembre no se emitirán el próximo mes.
La medida fue adoptada tras el cierre del Gobierno y después de que la administración de Donald Trump anunciara que no utilizará aproximadamente US$5000 millones en fondos de contingencia para mantener los beneficios del SNAP en noviembre. El programa ayuda a uno de cada ocho estadounidenses a comprar alimentos, informó AP News.
El cierre del Gobierno comenzó el día 1° de octubre y los republicanos y demócratas en el Congreso continúan sin llegar a un acuerdo sobre cómo financiar y reabrir el gobierno federal.
USDA alerta por los cupones alimenticios en EE.UU.
Desde el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) se publicó el siguiente comunicado en su página oficial:
“Los demócratas del Senado han votado 12 veces para no financiar el programa de cupones de alimentos, también conocido como Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). En resumen, el pozo se ha secado”.
El texto continúa: “Por el momento, no se entregarán beneficios el 1° de noviembre. Nos acercamos a un punto de inflexión para los demócratas del Senado. Pueden seguir resistiendo a favor de la atención médica para inmigrantes indocumentados y los procedimientos de mutilación de género, o reabrir el Gobierno para que las madres, los bebés y las personas más vulnerables reciban asistencia nutricional esencial”.
Más de 41 millones de personas dependen de los pagos mensuales del SNAP, según el USDA. En algunos estados, la dependencia del programa alcanza al 21% de los residentes, indicó Reuters.
Dónde solicitar ayuda alimentaria en Texas
La HHSC informó que emitirá los beneficios del SNAP una vez que reciba nuevas directrices federales, cuando finalice el cierre o en ambos casos. Para pedir ayuda, los interesados pueden llamar al 2-1-1, elegir un idioma y seleccionar la opción 1 para encontrar recursos y asistencia en su comunidad.
También se puede visitar el sitio web de Feeding Texas para localizar bancos de alimentos y despensas locales.
Además, el North Texas Food Bank (NTFB, por sus siglas en inglés), junto con Caridades Católicas en Dallas (CCD, por sus siglas en inglés), distribuyen despensas a familias con bajos recursos, según informó Dallas News.
El NTFB entrega alimentos en iglesias y centros comunitarios del norte de Texas. Las canastas se reparten en distintos días de la semana y con diferente frecuencia, según la ubicación.
Se recomienda consultar el sitio web del North Texas Food Bank para conocer los horarios de entrega.
Por su parte, Caridades Católicas en Dallas cuenta con despensas fijas y móviles que ofrecen comida fresca a quienes la necesiten. Solo se requiere presentar una identificación para recibir las canastas. Una vez registrados, los beneficiarios pueden recibir ayuda alimentaria una vez al mes, cualquier día del mes.
Las actualizaciones sobre la ubicación de las despensas móviles de CCD en el norte de Texas están disponibles en su página oficial.
Qué subsidios no se ven afectados en Texas por el cierre del Gobierno
La HHSC publicó en su web oficial cuáles son los programas que continúan vigentes a pesar del cierre. Entre ellos destacan:
- Programa WIC: protege a mujeres, bebés y niños de hasta cinco años de bajos ingresos mediante alimentos nutritivos, información sobre alimentación saludable y derivaciones médicas.
- Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF): programa federal de ayuda económica para familias de bajos ingresos, administrado por los estados. Proporciona fondos para cubrir gastos básicos como alimentos, vivienda y cuidado infantil.
- Seguro de enfermedad: Medicaid ofrece cobertura de salud a niños, adultos, mujeres embarazadas, personas con discapacidades y adultos mayores con bajos ingresos.
- CHIP: ayuda a pagar los gastos médicos de niños y personas con discapacidad que cumplen los requisitos de ingresos.
